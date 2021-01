Video Gol Highlights Lazio-Sassuolo 2-1: Sintesi 24-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Sassuolo 2-1, 19° Giornata Serie A: la sblocca Caputo, pareggia Milinkovic-Savic, Immobile completa la rimonta

La Lazio batte il Sassuolo in rimonta allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno.

Quarta vittoria consecutiva per i biancocelesti, che racimolano il quinto risultato utile consecutivo in campionato portandosi a solo due punti dal quarto posto.

Altra sconfitta in un big match o in uno scontro diretto per i posti che davvero contano per gli emiliani, che hanno collezionato solo un punto nelle ultime tre partite di campionato.

Lazio-Sassuolo

La sintesi di Lazio-Sassuolo 2-1

E’ una partita molto bella e divertente nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa sono molto compatti in fase difensiva e provano a ripartire in contropiede ribaltando l’azione.

Al 6′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Caputo, che sfrutta al meglio l’assist di Djuricic.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, rendendosi pericolosi soprattutto con Lazzari e Correa, che trova la grande parata del portiere.

Il gol del pareggio è nell’aria ed arriva effettivamente al 25′ minuto con il colpo di testa di Milinkovic-Savic su calcio piazzato di Correa, di fatto chiudendo la prima frazione di gioco, visto che il finale diventa molto equilibrato.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, con entrambe le squadre che sono molto chiuse e non si sbilanciano troppo.

E, infatti, al 72′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con il solito Immobile, che sfrutta al meglio l’assist di Marusic.

Gli ospiti cercano in tutti i modi di reagire, ma non riescono a trovare le giocate vincenti in attacco, visto che la difesa dei padroni di casa è assolutamente granitica e, addirittura, rischiano di subire in contropiede ancora un altro gol con la mancanza di cinismo di Escalante.

Video Gol Highlights di Lazio-Sassuolo 2-1

Il tabellino di Lazio-Sassuolo 2-1

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (22’st Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (31’st Lulic), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (31’st Escalante), Akpa Akpro, Marusic; Correa (22’st Caicedo), Immobile (40’st Muriqi). A disp: Alia, Armini, Hoedt, Lulic, Fares, Czyz, Escalante, Parolo, Furlanetto, Pereira, Muriqi, Caicedo. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (45’st Raspadori), Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang (31’st Lopez), Locatelli; Defrel (1’st Haraslin), Djuricic, Traorè (31’st Boga); Caputo. A disp: Pegolo, Turati, Tolijan, Peluso, Kyriakopoulos, Oddei, Magnanelli, Lopez, Haraslin, Raspadori, Boga. All. De Zerbi

Marcatori: 6’pt Caputo, 25’pt Milinkovic-Savic, 25’st Immobile

Arbitro: Giuia

Ammoniti: Patric, Leiva (L), Marlon, Obiang, Ferrari (S)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

