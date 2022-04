Video Gol Highlights Lazio-Sassuolo 2-1: Sintesi 2-4-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Sassuolo 2-1, 31° Giornata Serie A: segnano Lazzari e Milinkovic-Savic, inutile la rete di Traore

La Lazio batte il Sassuolo allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo anticipo del sabato della trentunesima giornata di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno.

Serviva vincere e convincere dopo la sconfitta nel derby e i biancocelesti non hanno deluso, tornando a conquistare i tre punti con una prestazione davvero totale, che permette loro di raggiungere quota cinquantadue punti, a meno sette dal quarto posto.

Gli emiliani si fermano dopo sei risultati utili consecutivi, non riuscendo ad approfittare di un possibile scontro diretto e, ora, diventa difficile, se non impossibile, tornare in lotta per il settimo posto.

Lazio-Sassuolo

Sintesi di Lazio-Sassuolo 2-1

Qualche sorpresa nella squadra di Maurizio Sarri, orfano di Luiz Felipe, Pedro e Radu. Infatti, in difesa torna titolare Lazzari e viene scelto Patric al fianco di Acerbi e Marusic, davanti a Strakosha, mentre in attacco viene confermato il ritorno di Zaccagni con Felipe Anderson e Immobile. In mediana solito trio formato da Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto.

E’ lunga la lista di indisponibili per Alessio Dionisi, che deve fare a meno di Berardi, Djuricic, Maxime Lopez, Romagna e il solito lungodegente Obiang. In difesa vengono confermati Ayhan e Kyriakopoulos con Ferrari e Muldur a protezione di Consigli, mentre Frattesi deve giocare in mediana con Matheus Henrique. Nel quartetto d’attacco torna Raspadori e c’è Defrel con Traore e Scamacca.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. Le due squadre si affrontano a viso aperto, risultano lunghe e ci sono continui capovolgimenti di fronte, visto che i due attacchi sono davvero molto veloci.

C’è grande divertimento e spettacolo in campo, con gli ospiti maggiormente propensi a fare possesso palla, mentre i padroni di casa saranno ribaltare l’azione con grande pericolosità ripartendo in contropiede.

Sin da subito, piovono le occasioni: da una parte, Lazzari trova la risposta di Consigli; dall’altra, prima Traore trova solo l’esterno della rete e poi Strakosha si fa trovare pronto sul tentativo di pallonetto di Scamacca.

Dopo le ammonizioni di Kyriakopoulos e Felipe Anderson, al 17′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un bellissimo sinistro di Lazzarri, bravissimo ad intercettare un passaggio deleterio per Trarore.

Momento di difficoltà per gli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, bravissimi a gestire il momento e a spingere sull’acceleratore sfiorando più volte il raddoppio con Marusic, grande parata di Consigli, e un colpo di testa impreciso di Immobile.

Il giallo a Frattesi sveglia gli ospiti, che finalmente reagiscono con rabbia ed orgoglio assaltando la porta di Strakosha, attento sulla conclusione di Kyriakopoulos e Defrel, quest’ultimo nel tentativo di ribadire in rete la palla dopo il palo colpito da Frattesi.

Nel finale i padroni di casa si divorano due volte il raddoppio con uno scatenato Felipe Anderson. che prima non trova la porta e poi è bravissimo ancora Consigli a farsi trovare pronto.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Rogerio per Kyriakopoulos e con il raddoppio dei padroni di casa al 51′ minuto, firmato da Milinkovic-Savic sulla punizione di Luis Alberto, dopo il clamoroso errore sotto porta di Immobile un paio di minuti prima.

Gli ospiti provano a reagire, ma i padroni di casa dominano in lungo ed in largo con grande autorità e qualità, rischiando solo su qualche giocata personale di Frattesi e rendendosi pericolosi con una conclusione eccezionale di Luis Alberto, che colpisce la parte alta della traversa.

Entrano Toljan e Harroui, subito ammonito, per Frattesi e Muldur, poi Cataldi per Lucas Leiva, Basic per Milinkovic-Savic, Oddei per Defrel e Samele per Scamacca.

Nel finale gli ospiti assaltano con tutte le forze la porta dei padroni di casa, che sostituiscono Luis Alberto per Akpa Akpro, rendendosi pericolosi solo con un tentativo impreciso dalla distanza di Traore, che riesce poi a segnare al 94′ minuto su un rimpallo.

Highlights e Video Gol di Lazio-Sassuolo 2-1:

Tabellino di Lazio-Sassuolo 2-1

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (40′ st Basic), Lucas Leiva (34′ st Cataldi), Luis Alberto (48′ st Akpa Akpro); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Kamenovic, Luka Romero, Raul Moro, Cabral. All.: Sarri



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (29′ st Toljan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos (1′ st Rogerio); Frattesi (29′ st Harroui), Henrique; Defrel (39′ st Oddei), Raspadori, Traore, Scamacca (44′ st Samele). A disp.: Vitale, Pegolo, Magnanelli, Ciervo, Peluso, Chiriches, Tressoldi. All.: Dionisi



Arbitro: Rapuano

Marcatori: 17′ Lazzari (L), 6′ st Milinkovic-Savic (L), 49′ st Traore (S)

Ammoniti: Kyriakopoulos (S), Felipe Anderson (L), Frattesi (S), Harroui (S)

Espulsi: –

Note: –