Video gol-highlights Lazio-Sassuolo 2-0: sintesi 03-05-2023

Video gol-highlights Lazio-Sassuolo 2-0: la decidono i gol di Felipe Anderson, nel primo tempo, e di Basic, nel finale.

Lazio-Sassuolo 2-0, i biancocelesti conquistano tre punti fondamentali nella corsa al secondo posto.

Dopo una fase di dominio iniziale, in cui viene anche annullato un gol ad Immobile, la squadra di Sarri trova il vantaggio al 14′ con Felipe Anderson, messo a tu per tu con Consigli da un lancio illuminante di Marcos Antonio, oggi migliore in campo.

Nel secondo tempo, il Sassuolo si rende più pericoloso e sfiora il pari con Defrel, in una delle occasioni più ghiotte della gara. Gara che trova la sua parola fine su un contropiede orchestrato da Anderson, rifinito da Zaccagni e finalizzato da Basic.

La sintesi di Lazio-Sassuolo 2-0

Inizio di partita scoppiettante: il primo a provarci è Felipe Anderson, con Consigli bravo ad opporsi. Risponde Berardi, con un tiro a giro che sfiora il palo.

Pochi minuti dopo, Immobile trova la via della rete su uno scarico di Vecino. L’uruguaiano, lanciato da Marcos Antonio, si trovava però in offside, così da costringere l’arbitro ad annullare.

Continuano a premere i biancocelesti, e dopo un tentativo di Luis Alberto, che non centra la porta, trovano il gol con Felipe Anderson: messo a tu per tu con Consigli da un lancio lungo di Marcos Antonio, il brasiliano non può sbagliare.

Nei minuti successivi, la Lazio continua a rimanere alta mettendo sotto pressione gli avversari: Zaccagni ci prova col destro, ma se lo vede ribattere da Zortea.

La prima occasione neroverde viene propiziata da una buona percussione di Frattesi: il cross della mezzala, dalla sinistra, raggiunge Henrique, che al volo non riesce a centrare la porta.

Risponde la Lazio: un tacco smarcante di Vecino libera la corsa di Lazzari. Il tiro dell’ex Spal è però preda di Consigli.

Nel finale di tempo, Sarri è costretto a perdere Vecino per infortunio: al suo posto Milinkovic-Savic.

Inizio di secondo tempo col Sassuolo più aggressivo: ci prova Obiang, dal limite, ma manda fuori. Risponde la Lazio, che approfitta di un errore di Tressoldi. Il tiro di Marcos Antonio, però, non è preciso.

Il Sassuolo sfiora il pari qualche minuto dopo: Frattesi verticalizza per Defrel, che prova il diagonale mancino, ma spedisce fuori di poco.

I neroverdi aumentano i giri, e vanno nuovamente vicini al gol con un mancino di Berardi, di poco al lato. Bajrami impegna poi Provedel su punizione, ma l’ex Spezia non si fa sorprendere e rspinge.

Nel finale è Thorstvedt ad impaurire la difesa biancoceleste con una sua incursione, ma Patric fa buona guardia e mette in angolo.

In conclusione, gli sforzi degli emiliani non producono effetti, e la Lazio trova addirittura il modo di raddoppiare con Basic, che finalizza un’azione di contropiede partita dai piedi di Felipe Anderson, e rifinita da Zaccagni.

La gara termina così col risultato di 2-0 per la Lazio, che difende il secondo posto dall’assalto della Juventus.

Il tabellino di Lazio-Sassuolo 2-0

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic (Hysaj 68′); Vecino (Milinkovic-Savic 45′), Marcos Antonio (Basic 73′), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (Pedro 68′), Zaccagni

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Fares, Hysaj, Gila, Basic, Bertini, Milinkovic, Pedro, Romero, Cancellieri.

Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea (Toljan 72′), Tressoldi (Erlic 88′), Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang (Thorstvedt 82′), Matheus Enrique; Berardi, Defrel (Alvarez 72′), Laurienté (Bajrami 46′).

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, Konradsen, Romagna, Bajrami, Toljan, Erlic, Thorstvedt.

Allenatore: Alessio Dionisi

Marcatori: 15′ Felipe Anderson (L), 90+2′ Basic (L)

Arbitro: Massimiliano Irrati

Ammoniti: Lazzari, Marusic, Luis Alberto (L); Ruan, Zortea, Laurentié, Berardi, Toljan (S)