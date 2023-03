Video Gol Highlights Lazio – Roma 1-0 e Sintesi 19-03-2023

Video Gol e Highlights di Lazio – Roma 1-0: i biancocelesti vincono di misura il derby grazie ad un gol di Zaccagni, Roma in 10 dalla metà del primo tempo per l’espulsione di Ibanez che rimedia una doppia ammonizione

Grazie alla vittoria nel derby la Lazio sale al 2° posto in solitaria a quota 52 punti in attesa. La Roma resta ferma a 47 al 5° posto.

Era da 11 anni che la Lazio non vinceva entrambi i Derby e come all’andata i biancocelesti hanno vinto di misura 1 a 0 stavolta grazie ad un gol di Zaccagni. Come nell’andata è stato decisivo il difensore della Roma Ibanez che all’andata con un suo errore permise alla Lazio di segnare il gol decisivo e oggi ha rimediato due cartellini gialli ed è stato espulso alla mezz’ora del primo tempo lasciando i suoi compagni in 10 uomini.

La Roma fino al 20° del secondo tempo riesce a difendersi bene, anche grazie a Rui Patricio decisivo con le sue parate ma alla fine si è dovuto arrendere al tiro di Zaccagni che trova il gol a tu per tu con il portiere della Roma battendolo sul secondo palo con un piatto morbido.

Sintesi di Lazio – Roma 1-0:

Maurizio Sarri manda in campo la sua Lazio con il 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Casale e Romagnoli centrali con Hysaj a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo c’è Cataldi in cabina di regia affiancato da Milinkovic Savic e Luis Alberto. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Wijnaldum al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Dybala e Lorenzo Pellegrini.

All’8° viene ammonito Ibanez per un fallo su Felipe Anderson.

Al 17° Rui Patricio è costretto ad uscire di testa fuori area per anticipare Felipe Anderson lanciato a rete.

Al 18° Belotti fa da sponda a Wijnaldum che prova il tiro ma termina sopra la traversa.

Al 19° Felipe Anderson serve nello spazio Zaccagni che prova il tiro rasoterra ma viene bloccato da Rui Patricio.

Al 25° viene ammonito Luis Alberto per un fallo su Zalewski.

Al 29° ancora Zaccagni prova il tiro a giro dal limite dell’area ma Rui Patricio risponde con una parata in tuffo.

Al 32° viene espulso Ibanez per somma di ammonizioni!

Ibanez ferma nella metà campo avversaria una ripartenza di Milinkovic Savic dopo aver perso palla!

Fallo davvero ingenuo per il difensore brasiliano della Roma e doppia ammonizione che gli costa l’espulsione!

Contro la Roma in 10 la Lazio alza il suo baricentro e prova a schiacciare i giallorossi.

Il primo tempo si chiude con tanto nervosismo. Prima c’è un faccia a faccia Mancini-Zaccagni con l’arbitro che li richiama verbalmente.

Poi c’è nervosismo sulle panchine e l’arbitro espelle Marco Ianni e Nuno Santos due componenti dello staff di Roma e Lazio.

In apertura di ripresa prova il tiro da fuori area Luis Alberto ma la conclusione è centrale e Rui Patricio alza sopra la traversa.

Al 60° su una ripartenza di Belotti Romagnoli è costretto a commettere fallo e viene ammonito.

Al 62° Felipe Anderson mette in area un ottimo pallone per Pedro che prova il pallonetto ma Rui Patricio riesce a deviare in calcio d’angolo.

Al 65° arriva il gol del vantaggio della Lazio! Ancora una verticalizzazione di Felipe Anderson che serve Zaccagni e a tu per tu con Rui Patricio lo batte di piatto mettendo il pallone sul secondo palo.

Doppio cambio per la Roma: entrano Abraham e Matic per Wijnaldum e Belotti.

Al 68° viene annullato un gol alla Roma per un fuorigioco di Smalling.

C’era stato un calcio di punizione di Pellegrini dalla sinistra e Mancini aveva concluso di testa con Provedel che para e sulla respinta Smalling riprova il tiro e Casale mette in rete involontairamente. Ma il difensore della Roma era in posizione di off-side.

Al 76° c’è un tiro cross di Spinazzola sul secondo palo e Provedel riesce a deviare in calcio d’angolo!

Al 78° entra El Shaarawy al posto di Llorente.

Poco dopo viene sostituito Zaccagni autore del gol decisivo, al suo posto entra Cancellieri.

All’85° entra in campo Solbakken al posto di Lorenzo Pellegrini.

Tabellino di Lazio – Roma 1-0:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, L.Alberto; Pedro (dal 44′ st Basic), F. Anderson, Zaccagni (dal 36′ st Cancellieri). A disposizione: Maximiano, Provedel, Magro, Gila, Patric, Lazzari, Radu, Fares, Floriani M., Pellegrini, Basic, Marcos Antonio, Immobile, Romero, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum (dal 22′ st Matic), Spinazzola; Dybala (dal 1′ st Llorente dal 33′ st El Shaarawy), Pellegrini (dal 39′ st Solbakken); Belotti (dal 22′ st Abraham). A disposizione: Svilar, Boer, Matic, Abraham, Llorente, Solbakken, Celik, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy. Allenatore: Salvatore Foti (José Mourinho squalificato)

Reti: al 20′ st Zaccagni

Ammonizioni: Ibanez, Luis Alberto, Romagnoli, Cristante, Mancini, Cancellieri, Basic

Espulso al 32′ st Ibanez (doppia ammonizione)