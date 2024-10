Video Gol Highlights Lazio-Nizza 4-1: sintesi 03-10-2024

Highlights e Video Gol Lazio-Nizza 4-1, 2° giornata Europa League: in un “Olimpico” reso a poco a poco impraticabile dalla pioggia arriva altra vittoria sostanziosa per i ragazzi di Baroni, che dominano e travolgono i francesi e proseguono nel migliore dei modi il cammino europeo.

Pedro apre la festa, Castellanos sigla una bella doppietta, inframmezzata dal gol rossonero di Boga, e si procura il rigore trasformato infine da Zaccagni.

La Lazio va a 6 punti e il Nizza resta a 1. Pssimo appuntamento il 24 ottobre in Olanda contro il Twente

La Sintesi di Lazio-Nizza 4-1

I biancocelesti dominano la partita sin dai primi secondi e, dopo un tiro di Vecino a lato di poco, colpiscono due traverse in due minuti, al 12° con un colpo di testa di Castellanos da notevole distanza e al 14° con un tiro di Vecino deviato da un difensore.

Tale dominio viene premiato al 20°: un pallone messo in mezzo da Pedro e salvato sulla linea da Clauss viene ripreso dallo stesso spagnolo e spedito all’incrocio dei pali, dal vertice destro dell’area di rigore, con un magnifico e potente sinistro.

La pressione e la concentrazione, dopo il vantaggio, iniziano a venir meno e alla mezz’ora Mandas è costretto a intervenire su un tiro da distanza ravvicinata di Bouanani.

Al 35° i biancocelesti, ritrovata la compattezza, raddoppiano in contropiede grazie a Castellanos, servito in profondità da Pedro e bravissimo a battere Bulka con un bel tocco sotto. Un gran bel regalo, questo, per l’attaccante iberico che oggi compie 26 anni.

I francesi, tuttavia, riescono a rifarsi sotto sei minuti dopo aver subito la seconda rete: Boga e Moukoko dialogano al limite dell’area e la perfetta triangolazione consente all’ex attaccante di Sassuolo e Atalanta di battere a rete di prima intenzione battendo Mandas, fin qui quasi inoperoso. Non accade altro e il primo tempo si conclude dopo due minuti di recupero.

Al minuto 53 i padroni di casa ripristinano il doppio vantaggio grazie ancora a Castellanos: servito in area dal nuovo entrato Rovella, la punta supera con una finta Bombito e batte Bulka con un destro angolato. Inizialmente la rete è in dubbio per offside, ma dopo due minuti il VAR ne ufficializza la regolarità.

Castellanos è scatenato e al 65° entra nuovamente in area costringendo Bulka a stenderlo mentre lo spagnolo provava a superarlo: è rigore e ammonizione. Sul dischetto va un altro subentrato, Zaccagni, che calcia a mezza altezza e realizza la quarta rete laziale.

I minuti successivi trascorrono all’insegna del diluvio universale che rende il terreno di gioco sempre meno praticabile, ma anche dei pericolosi tentativi nizzardi di alleggerire il passivo: al 72° Mandas respinge con il corpo una conclusione del nuovo entrato Guessand e al 79° è bravissimo anche su un tiro al volo di Mukuoko da distanza ravvicinata.

Da questo momento in poi non accade altro e, dopo tre minuti di recupero, la partita si conclude.

Video Gol e Highlights di Lazio-Nizza 4-1

Il Tabellino di Lazio-Nizza 4-1

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic (79′ Lazzari), Patric, Gila (70′ Romagnoli), Pellegrini; Guendouzi, Vecino (64′ Dia); Tchaouna (46′ Zaccagni), Dele-Bashiru (46′ Rovella), Pedro; Castellanos. Allenatore: Baroni

Nizza (3-4-2-1): Bulka; Ndayshimiye, Bombito, Dante; Clauss (69′ El Abdi), Rosario (77′ Diop), Boudaoui (69′ Ndombele), Louchet; Bouanani (69′ Cho), Boga (70′ Guessand); Moukoko. Allenatore: Haise

Marcatori: 20′ Pedro, 35′ 53′ Castellanos, 41′ Boga e 65′ rig. Zaccagni

Arbitro: Horatiu Fesnic (Romania)

Ammoniti: Louchet, Bombito, Zaccagni, Bulka e Pellegrini

