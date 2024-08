Video Gol Highlights Lazio-Milan 2-2: sintesi 31-08-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Milan 2-2: pareggio che si può non disprezzare dopo una difficile settimana, ma la difesa è ancora un optional per il nuovo corso rossonero di Fonseca. Due reti identiche in quattro minuti e un vantaggio buttato via quando doveva essere incrementato sono punti di discussione su cui non sorvolare durante la sosta per le nazionali. Lo stesso discorso vale per i laziali, ancora troppo morbidi dietro.

Nella ripresa Castellanos e Dia vanificano in quattro minuti l’iniziale vantaggio di Pavlovic, ma Leao, entrato da pochi secondi, pareggia poco dopo.

Il Milan, ancora senza successi, va a 2 punti in classifica e deve farsi domande sulla condizione, fisica e non, dei giocatori in rosa e sulle scelte di mercato.

La Sintesi di Lazio-Milan 2-2

Protagonista dei primi minuti di partita è il neo rossonero Pavlovic: dopo aver sventato in scivolata una grande azione laziale che stava per portare Castellanos al tiro a colpo sicuro, all’8° minuto, su corner di Pulisic, il gigante difensivo serbo firma la prima sua rete in Italia con un bel colpo di testa su cui nulla può Provedel.

I ritmi sono discreti, il Milan fa la partita e cerca varchi e la Lazio, inguardabile in avanti, si difende senza creare; le occasioni, tuttavia, latitano e il tatticismo prende il sopravvento per tutto il resto del primo tempo.

Piacevole da vedere, la squadra di Fonseca non pare aver risentito delle polemiche e gli scricchiolii per l’inizio deficitario nonché per le esclusioni a sorpresa di Leao e Hernandez, in panchina per lo scarso impegno nelle prime due uscite. Dopo due minuti di recupero, il primo tempo va in archivio.

La ripresa, invece, propone una Lazio più arrembante che, dopo aver rischiato su un contropiede rossonero, ribalta il risultato in soli quattro minuti con due reti identiche: al 62° Nuno Tavares scende sulla sinistra e il suo traversone preciso è spedito in rete da Castellanos di piatto; al 66° il portoghese replica con l’ennesimo cross sul quale Dia, in anticipo su Pavlovic, piomba per l’agevole deviazione sotto porta.

Il vergognoso blackout costringe Fonseca a metter mano alla panchina e sono proprio tre dei quattro nuovi entrati a confezionare il 2-2 pochi secondi dopo essere entrato: Hernandez serve Abraham, che mette in moto Leao, il quale si porta il pallone sul destro e batte Provedel.

I ritmi si rialzano ed entrambe sembrano voler cercare il gol da tre punti, ma l’unica vera occasione è per i laziali con Zaccagni, che all’80°, solo in area su delizioso invito di Castellanos, viene letteralmente ipnotizzato da Maignan. E’ l’ultima emozione del match, che non offrirà altro sino alla conclusione dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Lazio-Milan 2-2

Il Tabellino di Lazio-Milan 2-2

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (46′ Marusic), Patric, Romagnoli, Nuno Tavares (90′ Hjsay); Guendouzi, Rovella; Tchaouna (46′ Isaksen), Dia (82′ Dele-Bashiru), Zaccagni; Castellanos (87′ Noslin). Allenatore: Baroni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (71′ Hernandez), Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders (71′ Musah); Chukwueze (71′ Leao), Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor (71′ Abraham). Allenatore: Fonseca

Marcatori: 8′ Pavlovic, 62′ Castellanos, 66′ Dia e 72′ Leao

Arbitro: Massa

Ammoniti: Fofana, Rovella, Zaccagni, Patric, Terracciano e Guendouzi

