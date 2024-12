Video Gol Highlights Lazio-Inter 0-6: Sintesi 16-12-2024

Il Risultato di Lazio-Inter 0-6, 16° giornata Serie A: impronosticabile alla vigilia, quella vista allo stadio “Olimpico” stasera è stata una mattanza, la peggiore sconfitta interna nella storia dei biancocelesti. Ogni certezza si è sgretolata contro un’avversaria in grande spolvero. Eppure il primo tempo si stava concludendo senza reti quando, con un episodio, si è improvvisamente fatto tutto nero per Baroni e i suoi. Dopo il primo gol, la Lazio sparisce e l’Inter ne fa scempio.

La Lazio subisce quattro gol a cavallo dei due tempi ad opera di Calhanoglu (rigore), Dimarco, Barella e Dumfries e nel finale viene trafitta anche da Carlos Augusto e Thuram.

L’Inter, con ancora una partita da recuperare, va a 34 punti ed è 3° alle spalle di Atalanta e Napoli, mentre la Lazio resta 4° insieme alla Fiorentina con 31.

La Sintesi di Lazio-Inter 0-6

Il primo tempo è equilibrato e povero di emozioni, eccetto una chance sprecata a Noslin che al 21° calcia alto da buona posizione su cross di Rovella, e fin quasi al termine prevale la tattica.

L’Inter deve lavorare a lungo per cercare di rendersi pericolosa e solo un episodio la agevola: al 37° viene annullato un gol a Martinez per fuorigioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il VAR segnala un precedente fallo di mano di Gigot e Chiffi assegna un rigore ai nerazzurri al minuto 41: Calhanoglu sceglie una soluzione centrale e potente e non sbaglia.

Al 45° l’Inter sfrutta lo sbanamento laziale e raddoppia: il turco serve a destra Dumfries e il cross di questi sul lato opposto è raccolto da Dimarco, che fulmina Provedel con un sinistro di prima intenzione. Dopo cinque minuti di recupero, si chiude la prima frazione.

La ripresa inizia malissimo per i laziali, che in due minuti vengono travolti: al 51° Barella riceve orizzontalmente da Calhanoglu e scaglia un missile che finisce sotto l’incrocio dei pali e al 53° Dumfries appoggia in rete di testa un cross di Bastoni approfittando dell’errata marcatura di Tavares. La partita è praticamente già finita.

Il resto del secondo tempo vede un susseguirsi di tentativi laziali per segnare almeno il gol dell’onore, ma è uno sforzo inutile; l’Inter controlla senza nemmeno sudare e al 77° va addirittura sul 5-0 con uno dei subentrati, Carlos Augusto, bravo a rubar palla a Tchaouna e a ritagliarsi il suo attimo di gloria entrando in area e spiazzando Provedel con il sinistro.

Il resto è poco significativo e l’unico episodio degno di nota è il sesto gol nerazzurro al 90° ad opera di Thuram, che da due passi scaraventa alle spalle del povero portiere di casa un pallone offerto da Mkhitaryan. L’incubo finisce dopo tre minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Lazio-Inter 0-6

Il Tabellino di Lazio-Inter 0-6

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila (28′ Gigot; 46′ Lazzari), Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen (57′ Tchaouna), Pedro (57′ Dele-Bashiru), Zaccagni (81′ Castrovilli); Noslin. Allenatore: Baroni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (46′ Darmian), de Vrij, Bastoni (63′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella (74′ Zielinski), Calhanoglu (63′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (81′ Buchanan); Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 41′ rig. Calhanoglu, 45′ Dimarco, 51′ Barella, 53′ Dumfries, 77′ Carlos Augusto e 90′ Thuram

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Calhanoglu, Bastoni, Rovella, Biseck, Darmian e Zaccagni

