Video Gol Highlights Lazio-Frosinone 3-1: Sintesi 29-12-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Frosinone 3-1, 18° Giornata Serie A:

Sintesi di Lazio-Frosinone 3-1

Out Immobile, Lazzari, Luis Alberto e Romagnoli per Maurizio Sarri, che schiera Patric, Gila e Pellegrini in difesa con Marusic davanti a Provedel, confermato Kamada in mediana con Rovella e Guendouzi, in attacco scelto Castellanos con Zaccagni e Felipe Anderson.

Indisponibili Baez, Ibrahimovic, Kalaj, Lirola, Marchizza e Oyono per Eusebio Di Francesco, che conferma Monterisi, Okoli e Romagnoli in difesa a protezione di Turati, adatta Gelli e Garritano a tutta fascia in un centrocampo completato da Barrenechea e Brescianini, ritrova Harroui dal primo minuto con Kaio Jorge e Soule.

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi veramente blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza, chiudono tutti gli spazi e non soffrono la maggiore qualità avversaria.

L’unica vera occasione è costruita dagli ospiti con Monterisi sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Provedel fa buona guardia.

