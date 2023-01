Video Gol Highlights Lazio-Empoli 2-2: Sintesi 8-1-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Empoli 2-2, 17° Giornata Serie A: segnano Felipe Anderson, Zaccagni, Caputo e Marin

La Lazio non va oltre il pareggio contro l’Empoli allo Stadio Olimpico di Roma nella diciassettesima giornata di Serie A.

I biancocelesti vengono di nuovo beffati nel giro di pochi giorni fa, non riuscendo a cancellare le ultime due sconfitte consecutive e portandosi a quota trentuno punti in classifica.

I toscani racimolano il terzo risultato utile consecutivo, in cui hanno collezionato cinque punti, portandosi a quota diciannove punti in classifica.

Sintesi di Lazio-Empoli 2-2

Out Fares e Gila per Maurizio Sarri, che schiera Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic davanti a Provedel, recupera Luis Alberto in mediana con Cataldi e Milinkovic-Savic e Felipe Anderson in attacco con Zaccagni e Immobile.

Non ci sono Akpa-Akpro, Destro, Tonelli e Haas per Paolo Zanetti, che punta su Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi in difesa a protezione di Vicario a porta, lancia Fazzini in mediana con Marin, Baldanzi e Grassi e la coppia d’attacco è formata da Caputo e Satriano.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto e dedite al possesso palla, ma anche tatticamente ordine e ben messe in campo.

I padroni di casa partono subito forte sbloccando il risultato al 2′ minuto con Felipe Anderson, che trova il gol del vantaggio anche grazie alla deviazione di Caputo su sviluppi di un calcio d’angolo di Luis Alberto.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, si abbassano molto e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittare del momento per spingere sull’acceleratore e rendersi pericolosi con Lazzari, che verrà anche ammonito poco dopo, Immobile, Zaccagni, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma manca sempre un po’ di cinismo.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa entrano con la stessa voglia e grinta dei primi minuti della prima frazione di gioco prendendo in mano il match e mettendo in seria difficoltà gli ospiti.

Infatti, dopo un tentativo di Immobile, al 54′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Zaccagni, su assist perfetto di Felipe Anderson.

Girandola di cambi: dentro Ebuhei, Pjaca, Pedro, Cambiaghi e Bandinelli, fuori Stojanovic, Satriano, Zaccagni, Baldanzi e Grassi; ma la grande palla gol è sulla testa di Caputo, che non riesce a trovare la porta, prima del palo clamoroso di Milinkovic-Savic.

Dopo le ammonizioni di Bandinelli, Romagnoli e Pedro entrano anche Bajrami, Hysaj e Vecino al posto di Fazzini, Cataldi e Lazzari.

Al 84′ minuti gli ospiti provano a dare un senso al finale segnando con Caputo, che riapre la partita sfruttando l’assist di Cambiaghi, lanciato a porta da Bajrami.

Nel finale entra Basic per Luis Alberto, viene ammonito Vecino e al 94′ minuto pareggia clamorosamente Marin con un bellissimo destro sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Clamorosa rimonta all'Olimpico con l'Empoli che riacciuffa il risultato all'ultimo respiro! #LazioEmpoli pic.twitter.com/FEskUggz1e — Lega Serie A (@SerieA) January 8, 2023

Highlights e Video Gol di Lazio-Empoli 2-2:

Tabellino di Lazio-Empoli 2-2

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (70′ Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (70′ Vecino), Luis Alberto (87′ Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (60′ Pedro). All. Sarri.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (68′ Ebuhei), Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi (56′ Bandinelli), Fazzini (76′ Bajrami); Baldanzi (56′ Cambiaghi); Caputo, Satriano (67′ Pjaca). All. Zanetti.

Gol: 2′ Felipe Anderson (L), 54′ Zaccagni (L), 83′ Caputo (E), 94′ Marin (E)

Assist: Cambiaghi (E)

Ammoniti: Lazzari (L), Romagnoli (L), Pedro (L), Bandinelli (E), Vecino (L)