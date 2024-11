Video Gol Highlights Lazio-Cagliari 2-1: Sintesi 4-11-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Cagliari 2-1, 11° Giornata Serie A: segnano Dia, Luvumbo e Zaccagni

La Lazio batte il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo del lunedì sera dell’undicesima giornata di Serie A.

Terza vittoria consecutiva per i biancocelesti, ora a quota ventidue punti, mentre è la terza sconfitta consecutiva per i sardi, fermi a nove punti.

Sintesi di Lazio-Cagliari 2-1

Squalificato Nuno Tavares per Marco Baroni, che schiera Lazzari in difesa con Gila, Romagnoli e Pellegrini davanti a Provedel, ancora Guendouzi e Rovella in mediana, in attacco il quartetto formato da Isaksen, Dia, Noslin e Castellanos.

Infortunati Mutandwa e Jankto per Davide Nicola, che punta su Augello, Luperto, Mina e Zappa in difesa a protezione di Scuffet, a centrocampo Zortea, Adopo, Makoumbou e Gaetano, in attacco i soliti Luvumbo e Piccoli.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si rintanano nella propria metà campo chiudendo tutti gli spazi e poi ripartendo in contropiede.

Al 2′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Dia, che trova il gol del vantaggio sfruttando l’errore di Scuffet sul cross di Pellegrini.

Momento di difficoltà da parte degli ospiti, che non riescono a trovare le giuste distanze contro avversari che volano sulle ali dell’entusiasmo e provano a sfruttare il momento rendendosi pericolosi con il palo colpito da Castellanos.

Vengono ammoniti Adopo, Augello, Noslin e Mina, proprio Noslin e Isaksen sono poco cinici sotto porta, mentre Provedel alza la saracinesca su Luvumbo.

Al 41′ minuto gli ospiti pareggiano proprio con Luvumbo, che riesce a sfruttare la deviazione di Gila beffando Provedel, dopo l’assist di Makoumbou.

Anche il secondo tempo è bellissimo e pieno di emozioni, visto che le due squadre continuano a macinare gioco.

Dopo il giallo a Zappa, ci provano Isaksen e Castellanos poi, dopo l’ammonizione a Lazzari, Luperto e Luvumbo, risponde anche Piccoli, con Zaccagni, Pedro, Viola e Obert a sostituire Guendouzi, Isaksen, Gaetano e Augello.

Al 76′ minuto i padroni di casa tornano in vantaggio con Zaccagni, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Zortea su Pellegrini.

Entrano Felici, Dele-Bashiru e Marusic al posto di Zortea, Dia e Lazzari, vengono espulsi Mina e Adopo al 78′ minuto per fallo su Castellanos e il doppio giallo successivo.

Nel finale i padroni di casa sfiorano più volte il terzo gol con Castellanos, Rovella e Vecino, viene ammonito anche Rovella, mentre c’è spazio per Deiola e Palomino al posto di Luvumbo e Piccoli.

Highlights e Video Gol di Lazio-Cagliari 2-1:

Tabellino di Lazio-Cagliari 2-1

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (35′ st Marusic), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi (28′ st Zaccagni), Rovella; Isaksen, Dia (35′ st Dele Bashiru), Noslin (1′ st Vecino); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pedro, Tchaouna. All.: Baroni



Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello (23′ st Obert); Makoumbou, Adopo; Zortea (32′ st Felici), Gaetano (23′ st Viola), Luvumbo (39′ st Palomino); Piccoli (39′ st Deiola).

A disp.: Ciocci, Sherri, Wieteska, Prati, Marin, Jankton, Azzi, Lapadula, Pavoletti, Mutandwa. All.: Nicola



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 3′ Dia (L), 41′ Luvumbo (C), 31′ st rig. Zaccagni (L)

Ammoniti: Noslin, Lazzari, Rovella (L); Augello, Zappa, Luvumbo, Luperto (C)

Espulsi: 33′ st Mina (C) e 33′ st Adopo (C) per doppia ammonizione

