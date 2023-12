Video Gol Highlights Lazio-Cagliari 1-0: Sintesi 2-12-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Cagliari 1-0, 14° Giornata Serie A: decide la rete di Pedro

Basta un gol alla Lazio per battere il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo anticipo del sabato della quattordicesima giornata di Serie A.

I biancocelesti tornano alla vittoria dopo tre partite, in cui avevano collezionato un solo punto, portandosi a quota venti punti in classifica ed inguaiando i sardi fermi a quota dieci in piena zona retrocessione.

Sintesi di Lazio-Cagliari 1-0

Assenti Casale, Romagnoli e Zaccagni per Maurizio Sarri, che schiera Patric e Gila in difesa con Lazzari e Marusic davanti a Provedel, ritrova Luis Alberto in mediana con Rovella e Guendouiz, mentre sceglie Isaksen in attacco con Immobile e Pedro.

Indisponibili Capradossi, Di Pardo e Rog per Claudio Ranieri, che punta su Hatzidiakos, Dossena e Goldaniga in difesa a protezione di Scuffet, sceglie Azzi, Zappa e Viola con Prati e Makoumbou a centrocampo, mentre in attacco gioca Lapadula con Petagna.

E’ una partita abbastanza combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti sono molto fallosi e provano a chiudere tutti gli spazi.

Al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Pedro, su assist di Lazzari, bravo a sfruttare il clamoroso errore di Hatzidiakos, che scivola palla al piede.

Dopo il giallo proprio al greco, solo un super Scuffet nega il raddoppio prima a Luis Alberto e poi a Pedro, nel mezzo il colpo di testa a fil di palo di Lapadula.

Al 27′ minuto gli ospiti iniziano a giocare in inferiorità numerica per l’espulsione per rosso diretto rifilata a Makoumbou, grazie all’intervento del VAR, per fallo su Guendouzi al limite dell’area di rigore e da ultimo uomo.

Entrano Luvumbo e Sulemana al posto di Lapadula e Hatzidiakos, che permettono agli ospiti di ritrovare l’equilibrio perduto a causa dell’uomo in meno.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo caratterizzato dalla gestione del possesso palla dei padroni di casa contro ospiti fin troppo contratti e rintanati dietro la linea della palla.

Entrano Cataldi, Oristanio e Kamada al posto di Rovella, Viola e l’infortunato Luis Alberto, ma a provarci è Immobile, senza trovare la porta, prima di uscire per Castellanos, quando subentra anche Felipe Anderson per Pedro.

Nel finale c’è spazio anche per Nandez, Vecino e Pavoletti, che entrano al posto di Goldaniga, Isaksen e Prati, prima del clamoroso miracolo di Provedel su Pavoletti.

Highlights e Video Gol di Lazio-Cagliari 1-0:

Tabellino di Lazio-Cagliari 1-0

Marcatori: 8’ p.t. Pedro (L)

Assist: 8’ p.t. Lazzari (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (dal 1’s.t. Cataldi), Luis Alberto (dal 11’ s.t. Kamada); Pedro (dal 25’ s.t. Felipe Anderson), Immobile (dal 25’ s.t. Castellanos), Isaksen (dal 37’ s.t. Vecino) . All.: Sarri

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga (dal 37’ s.t. Nandez), Dossena, Hatzidiakos (dal 31’p.t. Sulemana); Zappa, Prati (dal 43’ Pavoletti), Makoumbou, D. Azzi; Viola (dal 1’s.t. Oristanio); Lapadula (dal 31’ p.t. Luvumbo), Petagna. All.: Ranieri

Arbitro: sig. Dionisi – sez. L’Aquila

Ammoniti: 11’ p.t. Hatzidiakos ( C), 30’ s.t Nandez ( C) (panchina)

Espulsi: 29’ p.t. Makoumbou (L)