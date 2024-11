Video Gol Highlights Lazio-Bologna 3-0: Sintesi 24-11-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Bologna 3-0, 13° Giornata Serie A: segnano Gigot, Dele-Bashiru e Zaccagni

La Lazio batte il Bologna allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo della domenica sera della tredicesima giornata di Serie A.

Quinta vittoria consecutiva per i biancocelesti, a quota ventotto punti in classifica, mentre i felsinei si fermano dopo cinque risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie consecutive.

Sintesi di Lazio-Bologna 3-0

Out Castrovilli e Nuno Tavares per Marco Baroni, che schiera Lazzari, Gila, Romagnoli e Pellegrini in difesa davanti a Provedel, in mediana Vecino, Rovella e Guendouzi, in attacco c’è Pedro con Castellanos e Zaccagni.

Indisponibili El Azzouzi, Cambiaghi, Ndoye, Skorupski e Aebischer per Vincenzo Italiano, che punta su De Silvestri, Beukema, Lucumì e Miranda in difesa a protezione di Ravaglia, scelto Pobega al fianco di Freuler in mediana, il quartetto d’attacco è formato da Karlsson, Odgaard, Orsolini e Castro.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono brave nel possesso palla, ma si difendono con ordine e compattezza, chiudono tutti gli spazi e ripartono in contropiede.

I più pericolosi sono Castellanos, Orsolini, Castro e Guendouzi, ma al 35′ minuto gli ospiti restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Pobega per doppia ammonizione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Moro, Urbanski e Gigot al posto di Orsolini, Karlsson e Romagnoli, ma è un vero e proprio monologo da parte dei padroni di casa, che approfittano dell’uomo in più costringendo gli avversari a rintanarsi dietro la linea della palla.

Dopo aver sfiorato il palo, entrano Isaksen e Dia per Pedro e Vecino, viene ammonito Gigot e al 65′ minuto viene annullata la rete di Dia per posizione di fuorigioco di Castellanos.

E’ proprio Gigot a sbloccare il risultato al 68′ minuto trovando il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli ospiti accusano il colpo e crollano al 72′ minuto, quando subiscono anche il raddoppio di Zaccagni su assist di Pellegrini.

Spazio per Tchaouna, subito ammonito insieme a Holm e Pellegrini, e Dele-Bashiru al posto di Zaccagni, Castro e Castellanos nel finale, quando i padroni di casa calano il tris al 92′ minuto con Dele-Bashiru al termine di un bel contropiede.

Highlights e Video Gol di Lazio-Bologna 3-0:

Tabellino di Lazio-Bologna 3-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6, Lazzari 6,5, Gila 6,5, Romagnoli 6 (1′ st Gigot 7), Pellegrini 6,5; Vecino 6,5 (15′ st Isaksen 6), Rovella 6,5, Guendouzi 6,5; Pedro 6 (15′ st Dia 6), Castellanos 5,5 (40′ st Dele-Bashiru sv), Zaccagni 7 (29′ st Tchaouna 6)

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Noslin

Allenatore: Baroni 6,5



Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; De Silvestri 6, Beukema 6, Lucumì 5,5, Miranda 5,5; Freuler 5,5 (29′ st Dallinga 5,5), Pobega 4,5; Orsolini 6 (1′ st Urbanski 5,5), Odgaard 5,5 (29′ st Fabbian 5,5), Karlsson 5,5 (1′ st Moro 5,5); Castro 6 (35′ st Holm sv)

A disposizione: Bagnolini, Dominguez, Lykogiannis, Ferguson, Erlic, Iling-Junior, Posch, Corazza

Allenatore: Italiano 5,5



Arbitro: Rapuano

Marcatori: 23′ st Gigot (L), 27′ st Zaccagni (L), 45’+3′ st Dele-Bashiru (L)

Ammoniti: Gigot, Tchaouna, Pellegrini (L), Holm (B)

Espulsi: Pobega (B) per doppia ammonizione al 35′

