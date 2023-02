Video Gol Highlights Lazio-Atalanta 0-2: Sintesi 11-2-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Atalanta 0-2, 22° Giornata Serie A: segnano Zappacosta e Hojlund

L’Atalanta batte la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nel terzo ed ultimo anticipo della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

I bergamaschi tornano alla vittoria e si portano a quota quarantuno punti e al terzo posto in classifica, vincendo anche uno scontro diretto per i primi quattro posti.

Terza partita senza vittorie per i biancocelesti, che arrivavano da cinque risultati utili consecutivi, ma anche da due pareggi consecutivi, e vengono fermati a quota trentanove punti in classifica.

Sintesi di Lazio-Atalanta 0-2

Squadra confermata in toto per Maurizio Sarri, che punta ancora su Hysaj in difesa con Romagnoli, Casale e Marusic davanti a Provedel, il trio in mediana costituito da Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic-Savic e in attacco Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile.

Indisponibili Maehle, Muriel e Pasalic per Gian Piero Gasperini, che schiera Djimsiti in difesa con Toloi e Scalvini a protezione di Musso, ritrova Zappacosta a centrocampo con Ederson, Koopmeiners, De Roon e Hateboer e sceglie Hojlund con Lookman in attacco.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono piacevoli nel possesso palla, ma anche attente e compatte in fase difensiva e aggressive in fase di pressing.

Partono fortissimo gli ospiti, che si rendono pericolosi con Zappacosta, Koopmeiners e Hateboer, ma è Provedel a fare il fenomeno su Lookman e risulta clamorosamente poco cinico Immobile davanti alla porta.

Al 23′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Zappacosta, che trova il gol del vantaggio sfruttando il cross di Lookman, deviato da Marusic.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, non riescono a reagire e, anzi, soffrono tantissimo gli ospiti, che vincono tutti gli scontri e sfiorano più volte il raddoppio con Lookman, Koopmeiners e Hojlund, ma manca sempre la giocata vincente.

Nel finale c’è ancora tempo per l’infortunio di Romagnoli, che viene sostituito da Patric, e il giallo a Zaccagni, che impegna Musso con una delle sue giocate.

Non sembra cambiare il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano a dominare in lungo ed in largo contro una squadra confusionaria e poco precisa.

Dopo le grandi parate di Musso e Provedel alle conclusioni di Immobile e Hojlund, entrano in campo di Lazzari, Pedro, Vecino, Palomino e Demiral al posto di Hysaj, Felipe Anderson, Cataldi, Hateboer e l’ammonito Scalvini, giallo anche per De Roon.

Al 65′ minuto gli ospiti segnano ancora con Hojlund, che raddoppia su assist del solito Lookman.

⏱️ FT | Noi per stasera abbiamo il nostro vincitore, @SanremoRai adesso tocca a voi 💁‍♂️ #LazioAtalanta ✅ | #Sanremo2023 ⏳ pic.twitter.com/D7V04Q3uLN — Lega Serie A (@SerieA) February 11, 2023

Il secondo tempo sembra tagliare le gambe ai padroni di casa, che vanno in completa balia degli ospiti, bravissimi a gestire il risultato con grande personalità.

Solo nel finale i padroni di casa tentano il tutto e per tutto attaccando a testa bassa e rendendosi pericolosi con Lazzari, prima dell’entrata in campo di Boga e Zapata per Hojlund e Lookman.

Highlights e Video Gol di Lazio-Atalanta 0-2:

Tabellino di Lazio-Atalanta 0-2

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli (39′ Patric), Hysaj (13′ st Lazzari); Milinkovic, Cataldi (12′ st Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (12′ st Pedro), Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Pellegrini, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero. All.: Sarri



Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (14′ st Palomino); Hateboer (18′ st Demiral), De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Hojlund (44′ st Zapata), Lookman (44′ st Boga). A disp.: Bertini, Sportiello, Okoli, Ruggeri, Vorlicky, Soppy. All.: Gasperini



Arbitro: Orsato

Marcatori: 23′ Zappacosta (A), 20′ st Hojlund (A)

Ammoniti: Zaccagni (L), Scalvini (A), De Roon (A)

Espulsi: –

Note: –