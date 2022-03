Video Gol Highlights Juventus-Villarreal 0-3: Sintesi 16-3-2022

Video Gol e Highlights Juventus-Villarreal 0-3, Ritorno Ottavi di finale Champions League: le reti di Gerard Moreno, Danjuma e Pau Torres eliminano Allegri

Il Villarreal batte la Juventus all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Non basta il pareggio per 1-1 in terra spagnola ai bianconeri, che vengono eliminati per la terza volta consecutiva dalla competizione al primo turno ad eliminazione diretta, costretti ad inchinarsi agli spagnoli, che si qualificano ai quarti di finale.

Juventus-Villarreal, ritorno ottavi di finale Champions League 16-3-2022.

Sintesi di Juventus-Villarreal 0-3

Out Alex Sandro, Bonucci, Chiesa, Kaio Jorge, McKennie e Zakaria per Massimiliano Allegri, che sceglie Rugani e De Sciglio nella difesa a quattro con De Ligt e Danilo davanti a Szczesny, mentre a centrocampo ci sono Arthur e Rabiot con Locatelli e Cuadrado. In attacco spazio alla coppia formata da Vlahovic e Morata.

Non ci sono Paco Alcacer e Moreno per Unai Emery, che schiera Aurier e Estupinan in difesa con Raul Albiol e Pau Torres a protezione di Rulli, mentre in mediana spazio a Capoue, Trigueiros e Parejo con Pino. In attacco la coppia è formata da Lo Celso e Danjuma, quindi senza punte vere.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti tentano di fare possesso palla, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva e ripartono con grande pericolosità in contropiede.

Infatti, le migliori occasioni sono dei padroni di casa, ma Rulli fa il fenomeno su Morata e Vlahovic, che colpisce anche la traversa, mentre Lo Celso e Aurier risultano imprecisi.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo altrettanto equilibrato e combattuto dalle due squadre, quasi impaurite di sbilanciarsi troppo.

Dopo le conclusioni di Rabiot e Cuadrado, entrano Coquelin e Chukwueze per Trigueros e Yeremi Pino, poi anche Gerard Moreno per Lo Celso, così da rendere la squadra molto più offensiva.

Sembra cambiare qualcosa, visto che al 79′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Gerard Moreno, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro grazie al VAR per fallo di Rugani su Coquelin.

Entrano Dybala e Bernardeschi per Rugani e Locatelli, ma i padroni di casa si sbilanciano troppo e al 87′ minuto gli ospiti chiudono i giochi raddoppiando con Pau Torres su sviluppi di un calcio piazzato.

Nel finale non basta l’entrata in campo di Kean per Morata ai padroni di casa, che subiscono addirittura il tris di Danjuma, che trasforma il secondo calcio di rigore della serata, questa volta per fallo di mano di De Ligt al 91′ minuto, con l’olandese anche ammonito.

Highlights e Video Gol di Juventus-Villarreal 0-3:

Tabellino di Juventus-Villarreal 0-3

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani 5 (34′ st Dybala), De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli 5,5 (38′ st Bernardeschi), Rabiot; Vlahovic, Morata.

Allenatore: Allegri



Villarreal (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Estupinan; Pino 5 (19′ st Chukwueze), Parejo, Capoue, Trigueros 5 (19′ st Coquelin); Lo Celso 5,5 (29′ st Moreno), Danjuma.

Allenatore: Emery



Arbitro: Marciniak

Marcatori: 33′ st rig. Moreno (V), 40′ st Torres (V), 45’+2 st rig. Danjuma (V)

Ammoniti:

Espulsi:

