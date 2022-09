Video Gol Highlights Juventus-Spezia 2-0: Sintesi 31-8-2022

Video gol-highlights Juventus-Spezia 2-0: la decidono i gol di Vlahovic, su punizione, e Milik.

Juventus-Spezia 2-0: la squadra di Allegri vince con i gol della coppia Vlahovic-Milik.

Il serbo sblocca la partita dopo otto minuti, su punizione, come fatto contro la Roma. I piemontesi palesano ancora difficoltà nel costruire la manovra, e lo Spezia riesce a mantenersi alto, pur senza creare grosse occasioni.

Il colpo risolutore, dopo una chance in contropiede sprecata da Danilo, lo trova Milik. A pochi minuti dal suo ingresso in campo, il polacco coglie un assist di Miretti, e batte Dragowski col mancino.

Juventus-Spezia, ventottesima giornata Serie A 6-3-2022.

La sintesi di Juventus-Spezia 2-0

La Juventus impone subito il proprio ritmo alla gara. Allegri lancia dal primo minuto Miretti, e il giovane dell’under 19 sciorina un calcio di qualità e sostanza, bravo a servire i compagni e cattivo nei recuperi, quando serve.

Proprio dai piedi di Miretti parte l’azione per il vantaggio bianconero. Il classe 2003 serve Cuadrado, che viene atterrato sulla trequarti. Della punizione si incarica Vlahovic, che ripete quanto fatto contro la Roma e insacca sotto l’incrocio.

¡DIOS MÍO DUSAN LO QUE HICISTE!



Gol de la Juventus de Vlahovic al 8’.📳🔥 pic.twitter.com/LUd84utHJi — Nacho (@chacho_507) August 31, 2022

Lo Spezia, però, risponde immediatamente: pallone in profondità per Giasy, che sorprende un Gatti mal posizionato. Pallonetto a scavalcare Szczesny, ma l’arbitro annulla per offside.

La partita non offre grandi occasioni: Vlahovic prova a sfondare dalla destra, ma il suo cross viene messo in angolo da Kwiaor.

Ancora Vlahovic, pericoloso con un colpo di testa su angolo dalla destra battuto da Cuadrado. Palla alta.

Cuadrado sbaglia un tocco che per poco non manda in porta Giasy. L’attaccante dello Spezia controlla male e perde il pallone.

Il gioco della Juventus si limita spesso a un giro palla orizzontale che non crea sbocchi. La squadra di Allegri si abbassa e concede occasioni agli avversari, con Bastoni che mette in mezzo una buona palla non sfruttata da Giasy.

Si fa male Szczesny, che viene sostituito da Perin. Lo Spezia chiude avanti e, pur senza creare occasioni pericolose, lascia dubbi sull’atteggiamento della Juve.

Cuadrado prova un’accelerazione sulla sinistra nei minuti di recupero, e viene atterrato da Hristov. Per l’arbitro non vi sono gli estremi del rigore.

La Juventus inizia il secondo tempo in modo più propositivo, ma è sempre lo Spezia a rendersi più pericoloso, con una conclusione di Nzola, al lato.

Allegri inserisce Di Maria e Kostic per dare freschezza all’attacco. La squadra piemontese fatica però ad alzarsi, e lascia il pallino del gioco agli avversari.

Vlahovic prova a superare Kwior sulla sinistra, viene trattenuto in modo prolungato ma l’arbitro non concede rigore.

Sempre Vlahovic si rende pericoloso su angolo battuto da Miretti dalla destra: stacco imperioso del serbo, con Dragowski costretto al miracolo.

De Sciglio serve Miretti, chiuso in angolo dai difensori spezzini. I liguri provano comunque a rendersi pericolosi, sporadicamente, ma senza creare particolari occasioni.

Nzola, servito da Bourabia in area, controlla male e perde l’opportunità di andare al tiro.

La Juventus prova a chiuderla in contropiede: bella combinazione Rabiot-Danilo. Il brasiliano, solo davanti a Dragowski, calcia alto.

Verso il 90′ è De Sciglio a scagliarsi su un retropassaggio di Kostic. Il sinistro non è preciso, e finisce alto.

Il raddoppio arriva comunque, nel recupero, col primo gol in bianconero di Milik: l’attaccante riceve da Miretti, bravo ad eludere il suo marcatore, e, girato spalle alla porta, conclude a rete col sinistro.

Una vittoria che porta i bianconeri al terzo posto in classifica, a pari punti con Milan, Napoli e Lazio, all’inseguimento di Inter e Roma.

Highlights e video gol di Juventus-Spezia 2-0:

Il tabellino di Juventus-Spezia 2-0:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (Perin 42′); De Sciglio, Gatti, Bremer (Sandro 82′), Danilo; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado (Kostic 54′), Vlahovic (Milik 82′), Kean (Di Maria 54′).

A disposizione: Pinsoglio, Perin, McKennie, Alex Sandro, Milik, Kostic, Di Maria, Rugani, Zakaria, Soule, Fagioli.

Allenatore: Allegri

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Nikolaou, Kiwior, Hristov; Holm (Elletesson 82′), Kovalenko (Agudelo 60′), Bourabia (Baldé 82′), Bastoni (Sala 72′), Reca; Gyasi (Strelec 60′), Nzola.

A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Beck, Ellertsson, Caldara, Sher, Agudelo, Strelec, Balde.



Allenatore: Gotti



Marcatori: 8′ Vlahovic (J), 90+1′ Milik (J)

Ammoniti: Bastoni (S), Holm (S)

Espulsi: