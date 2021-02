Video Gol Highlights Juventus Roma 2-0 e Sintesi 06-02-2021

Video Gol e Highlights di Juventus Roma 2-0: la Juventus batte allo Stadium la Roma per 2 a 0 grazie al gol di Ronaldo nel primo tempo e autorete di Ibanez nella ripresa

Con questa vittoria la Juventus supera la Roma e si porta al 3° posto in classifica a quota 42 punti a -5 dall’Inter capolista e -4 dal Milan. I bianconeri hanno anche una partita in meno in quanto devono ancora recuperare il match contro il Napoli.

Terza vittoria consecutiva per la Juventus che dopo Bologna e Sampdoria batte anche la Roma e sale al terzo posto in classifica.

I giallorossi invece dopo due vittorie consecutive subiscono uno stop dopo aver giocato una bella partita.

Sintesi di Juventus Roma 2-0:

Pirlo manda in campo la Juventus con il 4-4-2 con Szczesny in porta e difesa a 4 formata da Bonucci e Chiellini centrali con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo ci sono Rabiot e Arthur al centro con Mckennie a sinistra e Chiesa a destra. La coppia d’attacco è formata da Ronaldo e Morata.

Fonseca schiera la sua Roma con il 3-5-2 con Pau Lopez in porta e nella difesa a 3 Ibanez al centro con Kumbulla e Mancini ai lati. A centrocampo Cristante in cabina di regia affiancato da Veretout e Villar. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e a sinistra Spinazzola. La coppia d’attacco è formata da Borja Mayoral e Mkhitaryan.

Al 3° minuto prima occasione da gol per la Roma con Veretout che va via sulla sinistra e crossa al centro ma Alex Sandro chiude in angolo.

La Roma in avvio di partita fa più possesso palla ma è la Juventus a passare in vantaggio alla prima occasione.

Al 12° Ronaldo riceve palla al limite dell’area e con una grande giocata a due tocchi mette in rete. Il fuoriclasse portoghese servito da Morata stoppa con la suola di destro e calcia di precisione di sinistro mettendo la palla all’angolino dove Pau Lopez non può arrivare.

La Roma dopo il gol subito riprende a macinare gioco e fa possesso palla.

Al 20° c’è un gran tiro di Cristante al volo dal limite dell’area che con un gran detro sfiora l’incrocio dei pali.

Al 22° la Juventus sfiora il raddoppio al secondo tiro! Ancora una volta Morata serve Ronaldo in area che controlla e calcia di destro, il tiro viene sporcato da Kumbulla ed il pallone dopo aver colpito la traversa rimbalza sulla linea di porta.

La Roma guadagna una serie di calci d’angolo dalla sinistra grazie a Spinazzola ma non riesce a sfruttarli.

Al 40° è ancora Ronaldo a sfiorare il gol con un gran tiro al volo di destro che impegna Pau Lopez!

In apertura di ripresa è ancora la Roma a ripartire in attacco con Karsdorp che va via in contropiede e viene fermato da Alex Sandro in Corner.

Al 59° occasione per la Roma: ottimo spunto di Mkhitaryan che serve Villar il cui tiro viene ribattuto dalla difesa della Juventus.

Al 62° Fonseca cambia tutto ed effettua 3 sostituzioni: entrano Edin Dzeko, Carles Perez e Diawara al posto di Borja Mayoral, Cristante e Villar.

Anche Pirlo effettua un doppio cambio: entrano Cuadrado e Kulusevski al posto di McKennie e Morata.

Al 68° bel tiro di Carles Perez che prova la girata al volo su assist di testa di Dzeko ma Szczesny è bravo a bloccare a terra.

Al 70° arriva il raddoppio della Juventus! Cuadrado serve Kulusevski in area di rigore che mette al centro l’assist per Ronaldo, Ibanez in scivolata prova ad anticipare Ronaldo ma mette in rete e batte Pau Lopez.

Al 75° Fonseca manda in campo Bruno Peres al posto di uno stanco Karsdorp.

Video Gol Highlights di Juventus Roma 2-0:

Tabellino di Juventus Roma 2-0:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (85′ Demiral), Chiellini, Alex Sandro (85′ De Ligt; Chiesa (82′ Bernardeschi), Arthur, Rabiot, McKennie (64′ Cuadrado); Morata (64′ Kulusevski), Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Peeters.

Roma (3-5-1-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp (76′ Bruno Peres), Cristante (62′ Perez), Villar (62′ Diawara), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Borja Mayoral (62′ Dzeko). All. Fonseca. A disp. Peres, Pastore, Ciervo, Santon, Fuzato, Calafiori, Mirante

Marcatori: 13′ Cristiano Ronaldo, 70′ Ibanez aut.

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 35′ Mancini, 37′ Arthur, 54′ Kumbulla, 61′ Ronaldo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS