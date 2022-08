Video Gol Highlights Juventus – Roma 1-1 e Sintesi 27-08-2022

Video Gol e Highlights di Juventus – Roma 1-1: finisce in parità il big match di Torino tra i bianconeri di Allegri ed i giallorossi di Mourinho. A decidere il match i gol di Vlahovic al 1° minuto su punizione e Tammy Abraham al 68°.

La Juventus di Allegri rimedia il secondo pareggio consecutivo dopo lo 0 a 0 a Marassi contro la Sampdoria di Lunedì.

I bianconeri passano in vantaggio subito al 1° minuto su calcio di punizione dal limite dell’area pennellato da Vlahovic di precisione sopra la trasversa.

La Roma agguanta il pareggio al 68° con il gol di Tammy Abraham servito dall’ex Paulo Dybala.

La Roma sale provvisoriamente al 1° posto in classifica a quota 7 punti e aggancia i cugini della Lazio.

La Juventus invece va a 5 punti.

Sintesi di Juventus – Roma 1-1:

Allegri manda in campo la sua Juventus con il 4-2-3-1 con Szczesny in porta e davanti a lui Danilo e Bremer centrali con De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra.

I due di cemtrocampo sono Miretti e Locatelli. In attacco Vlahovic punta centrale supportato da Kostic, Cuadrado e Rabiot.

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo c’è Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra con Cristante e Matic al centro.

In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini e Dybala.

La Roma batte il calcio d’inizio della partita ma perde subito palla. Miretti serve in profondità Cuadrado che viene atterrato al limite dell’area da Matic.

Sul pallone va Vlahovic che con un sinistro di precisione scavalca la barriera della Roma e batte Rui Patricio per l’1 a 0 della Juventus.

All’11° la Juventus sfiora il raddoppio con Alex Sandro il cui tiro dalla distanza termina di poco a lato.

Al 15° ottima combinazione Miretti-Cuadrado con quest’ultimo che arriva davanti a Rui Patricio che è bravo a respingere.

Al 25° la Juventus raddoppia con Locatelli ma il gol viene annullato da Irrati dopo aver consultato il Var per un fallo che c’era stato in precedenza a centrocampo.

Al 33° calcio di punizione dal limite per la Juventus, questa volta calcia Cuadrado con il pallone rasoterra che viene bloccato da Rui Patricio.

Al 39° ci prova ancora Vlahovic su punizione ma il pallone termina alto sopra la traversa.

Mourinho in apertura di ripresa manda subito in campo Zalewski al posto di Spinazzola ed El Shaarawy al posto di Mancini e passa così al 4-2-3-1.

Al 54° la Juventus sfiora il raddoppio con Cuadrado il cui tiro termina a lato.

Al 57′ Rabiot si infortuna ed è costretto a chiedere il cambio al suo posto entra Zakaria

Al 60° Alex Sandro su azione di calcio d’angolo colpisce il pallone di potenza e centra la traversa!

Al 61° Mourinho manda in campo Celik al posto di uno stanchissimo Karsdorp.

Al 67′ Occasione per la Roma con Abraham! Il britannico prova il tiro dentro l’area di rigore ma la conclusione viene leggermente smorzata e Szczesny para.

Al 69° arriva il pareggio della Roma con Tammy Abraham! Su azione di calcio d’angolo Dybala prende il pallone sul secondo palo e con una rovesciata lo mette al centro per Abraham che di testa batte Szczesny per l’1 a 1.

Al 77° Allegri manda in campo McKennie al posto di Miretti e Milik al posto di Vlahovic.

Al 78° Mourinho manda in campo Kumbulla al posto di Dybala.

All’84° la Roma sfiora il gol del vantaggio! Su calcio d’angolo battuto da Pellegrini il pallone resta vagante in area ma nessun calciatore giallorosso riesce ad arrivare a spingerlo in rete.

All’85° Allegri manda in campo Rovella al posto di Locatelli.

Tabellino di Juventus – Roma 1-1:

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti (77′ Milik), Locatelli (85′ Rovella), Rabiot (58′ Zakaria); Cuadrado (77′ McKennie), Vlahovic (85′ Kean), Kostic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Soulè

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (46′ El Sharaawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (61′ Celik), Cristante, Matic, Spinazzola (46′ Zalewski); Dybala (78′ Kumbulla), Pellegrini (90’+2′ Bove); Abraham. All. Mourinho. A disp. Tripi, Boer, Vina, Svilar, Shomurodov

Arbitro: Irrati di Pistoia

Marcatori: 1′ Vlahovic, 68′ Abraham

Ammoniti: 6′ Locatelli, 41′ Cristante, 76′ Kostic