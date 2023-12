Video Gol Highlights Juventus-Napoli 1-0: Sintesi 8-12-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Napoli 1-0, 15° Giornata Serie A: decide Gatti

La Juventus batte il Napoli all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nell’anticipo del venerdì della quindicesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri, momentaneamente primi in classifica, che vincono un fondamentale scontro diretto contro i partenopei, sempre più in crisi con la seconda sconfitta consecutiva in campionato, terza contando tutte le competizioni.

Juventus-Napoli

Sintesi di Juventus-Napoli 1-0

Out De Sciglio, Fagioli, Pogba e Weah per Massimiliano Allegri, che recupera Danilo in difesa con Bremer e Gatti davanti a Szczesny, confermando Cambiaso a centrocampo con McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre in attacco sceglie Vlahovic e Chiesa.

Sempre infortunati Olivera e Mario Rui per Walter Mazzarri, che sceglie Juan Jesus in difesa con Natan, Rrahmani e Di Lorenzo a protezione di Meret, ritrova Zielinski dal primo minuto in mediana con Anguissa e Lobotka e lancia il tridente d’attacco formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. Gli ospiti fanno un ottimo possesso palla e pressano con aggressività i padroni di casa, che si difendono dietro la linea del centrocampo risultando compatti per poi ripartire in contropiede.

Ci provano Cambiaso e Politano, senza fortuna, mentre Szczesny è attento sul cross velenoso di Di Lorenzo, prima del clamoroso errore sotto porta di Kvaratskhelia, che spara alto davanti al portiere, subito dopo una clamorosa occasione di Vlahovic, che non riesce a tirare dopo la serpentina di Chiesa.

Nel finale è ancora protagonista Szczesny, che salva tutto su Di Lorenzo, servito erroneamente da un rimpallo tra Bremer e Gatti sugli sviluppi di un calcio piazzato, e Kvaratskhelia prende il cartellino giallo.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo sicuramente più di marca dei padroni di casa, che entrano in campo con maggiore aggressività nel pressing contro ospiti che cominciano ad accusare la stanchezza.

Dopo il clamoroso palo colpito da Vlahovic, al 51′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Gatti, che trova il gol del vantaggio su assist di Cambiaso sugli sviluppi di una rimessa laterale di McKennie.

Gatti l'ha fatto di nuovo 🔥

La testa del 4 bianconero decide #JuveNapoli ✍️ pic.twitter.com/oUsAparWIg — Lega Serie A (@SerieA) December 8, 2023

Momento di difficoltà per gli ospiti, che si sbilanciano un po’ troppo nel tentativo di reagire e, dopo le ammonizioni di Bremer e Juan Jesus, oltre al cambio tra Elmas e Zielinski, rischiano tantissimo sulle giocate personali di Chiesa.

Spazio a Milik, Raspadori, Zanoli, Kean, Alex Sandro, Simeone e Cajuste, subito giallo per giallo, al posto di Vlahovic, Politano, Natan, Chiesa, Kostic, Kvaratskhelia e Lobotka.

Nel finale ci provano Juan Jesus e Di Lorenzo, ma senza precisione, ed entrano anche Rugani e Iling-Junior al posto di McKennie e Cambiaso, mentre vengono ammoniti Osimhen e Locatelli.

Highlights e Video Gol di Juventus-Napoli 1-0:

Tabellino di Juventus-Napoli 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (47′ st Rugani), McKennie (47′ st Iling Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (37′ st Alex Sandro); Vlahovic (25′ st Milik), Chiesa (37′ st Kean).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz. All.: Allegri



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (27′ st Zanoli); Anguissa, Lobotka (41′ st Cajuste), Zielinski (20′ st Elmas); Politano (27′ st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (41′ st Simeone).

A disp.: Contini, Gollini, Ostigard, Demme, Lindstrom, Zerbin, Gaetano. All.: Mazzarri



Arbitro: Orsato

Marcatori: 6′ st Gatti (J)

Ammoniti: Bremer, Locatelli (J); Kvaratskhelia, Juan Jesus, Ostigard (non dal campo), Osimhen (N)

Espulsi: –