Video Gol Highlights Juventus-Napoli 0-1: Sintesi 23-4-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Napoli 0-1, 31° Giornata Serie A: decide Raspadori

Il Napoli batte la Juventus all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel posticipo serale della domenica della trentunesima giornata di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i partenopei, che tornano alla vittoria dopo il pareggio della scorsa settimana e si avvicinano alla vittoria dello Scudetto, che potrebbe arrivare già nel prossimo turno.

Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri, che si fermano a quota cinquantanove punti in classifica e vedono avvicinarsi le altre pretendenti al quarto posto.

Juventus-Napoli

Sintesi di Juventus-Napoli 0-1

Out Ihattaren, Kaio Jorge e Kean per Massimiliano Allegri, che concede una chance a Rugani in difesa al fianco di Gatti e Danilo a protezione di Szczesny, ci sono Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic a centrocampo, mentre in attacco spazio a Soule con Milik.

Non ci sono Mario Rui, Politano e Simeone per Luciano Spalletti, che sceglie Olivera e Juan Jesus in difesa al fianco di Kim e Di Lorenzo davanti a Meret, c’è Ndombele con Lobotka e Anguissa in mediana, mentre in attacco Lozano e Kvaratskhelia giocano ai lati di Osimhen.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. C’è sostanziale equilibrio in campo, nonostante il possesso palla degli ospiti, reso lento dall’ottima fase difensiva dei padroni di casa, bravi a pressare aggressivi e a ripartire in contropiede.

I padroni di casa impegnano Meret prima con Cuadrado e poi con Milik, mentre gli ospiti non tirano mai a porta e vengono ammoniti Locatelli e Rabiot.

Crescono i ritmi di gioco nel secondo tempo, visto che le squadre si allungano e lasciano spazi che favoriscono le giocate offensive e i contropiede.

Sale in cattedra Kvaratskhelia con un paio di belle giocate, poi anche Osimhen, poco cinico in un paio di clamorose occasioni, in una delle quali colpisce anche il palo dopo l’entrata in campo di Di Maria, Chiesa, Fagioli, Elmas e Zielinski al posto di Miretti, Kostic, Soule, Lozano e Ndombele.

Dopo un sinistro di Milik, al 83′ minuto viene annullata la rete di Di Maria lanciato a porta dopo un bel contropiede, per fallo del polacco su Lobotka ravvisato dall’arbitro grazie al VAR.

Vengono ammoniti Di Maria e Fagioli per proteste, Raspadori e Vlahovic rilevano Milik e Kvaratskhelia, e al 91′ minuto viene annullato un altro gol, questa volta proprio al serbo su assist di Chiesa, perché la palla era già uscita.

Al 93′ minuto gli ospiti segnano il gol vittoria con Raspadori su assist di Elmas, dopo l’intervento decisivo di Szczesny su Osimhen.

FT | Il @sscnapoli porta a casa una vittoria importante da Torino! 🏠➕3️⃣ #JuveNapoli pic.twitter.com/fODJJMIHv3 — Lega Serie A (@SerieA) April 23, 2023

Nel finale entra Rrahmani per Lobotka e viene ammonito anche Anguissa per fallo tattico.

Highlights e Video Gol di Juventus-Napoli 0-1:

Tabellino di Juventus-Napoli 0-1

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti 6 (16′ st Di Maria), Locatelli, Rabiot, Kostic 6 (16′ st Chiesa); Soulé 6,5 (21′ st Fagioli); Milik 5,5 (45′ st Vlahovic).

Allenatore: Allegri



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele 6,5 (23′ st Zielinski); Lozano 6,5 (23′ st Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia 5 (41′ st Raspadori).

Allenatore: Spalletti



Arbitro: Fabbri

Marcatori:

Ammoniti: Locatelli (J), Rabiot (J), Fagioli (J), Di Maria (J)

Espulsi: