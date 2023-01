Video Gol Highlights Juventus-Monza 2-1: Sintesi Coppa Italia 19-1-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Monza , Ottavi di finale Coppa Italia 2-1: Chiesa la decide nel finale, dopo i gol di Kean e Valoti nel primo tempo.

La Juventus passa ai quarti di finale di Coppa Italia. Battuto il Monza 2-1, in una partita difficile decisa dagli ingressi dei fuoriclasse Di Maria e Chiesa, che sigla il gol del 2-1 con un destro a girare al bacio.

I brianzoli tengono per quasi 80 minuti, e per un lungo frangente del primo tempo comandano anche il possesso palla. Non basta la rete di Valoti per premiare l’undici valoroso di Palladino.

I bianconeri affronteranno ora la Lazio, e cercheranno di proseguire la corsa in quello che, insieme all’Europa League, resta verosimilmente l’unico trofeo conquistabile.

Sintesi di Juventus-Monza 2-1

Parte subito forte la Juve: Iling scatta sulla destra e serve nel mezzo Fagioli, che col destro manda vicino al palo.

I bianconeri passano avanti dopo pochi minuti con Kean: rinvio lungo di Perin per Soulé che allarga sulla destra a McKennie: il cross dello statunitense trova pronto Kean, che stacca e manda avanti la “Vecchia Signora”.

Sfiora il raddoppio la Juve, con Danilo ben innescato da Paredes: Cragno anticipa il brasiliano e sventa la minaccia.

Il Monza comincia a gestire di più il pallino del gioco, ma è ancora la Juventus a tentare la sortita in avanti con Gatti, che si fa tutto il campo, ma viene bloccato da Cragno al momento del cross.

Pochi minuti dopo, i brianzoli trovano il pari su azione d’angolo: batte Colpani, che trova tutto solo Valoti, nel mezzo, a colpire di testa. Perin non può nulla, e la sfida si riequilibria.

Dopo il gol subito, la Juve prova a reagire prontamente: Iling, lanciato lungo da Miretti, prova un destro che finisce di poco al lato. Va Soulé, con un tiro dai trenta metri, ma Cragno si oppone in angolo.

Inizio di ripresa con un’occasione per parte: Colpani impegna Perin dalla distanza, mentre Kean si divora la doppietta facendosi ipnotizzare da Cragno.

La Juventus ci riprova altre due volte su punizione, con Iling e Paredes, ma entrambi i tentativi sono infruttuosi.

Allegri inserisce Chiesa e Di Maria e la partita cambia: l’esterno italiano sfonda sulla destra e serve Kean, ma l’attaccante non aggancia.

Proprio Kean segna il gol del nuovo vantaggio avventandosi su un pallone respinto dalla traversa. Pizzuto annulla per offside.

Il vantaggio è solo rimandato e a siglarlo è Chiesa: l’ex “Viola” riceve da Sandro e prova il destro a giro. La palla si insacca senza che Cragno possa arrivarci.

Nel finale, Milik prova ad arrotondare il risultato, ricevuta palla da Locatelli. Il tiro del polacco viene però respinto. La Juventus vince comunque, 2-1, una gara di sofferenza. Ai quarti la squadra d Allegri incrocerà la Lazio di Sarri.

Highlights e Video Gol di Juventus-Monza 2-1:

Tabellino di Juventus-Monza 2-1

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Gatti; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Soulé; Kean.

A disposizione: Pinsoglio, Barbieri, Szczesny, Milik, Kostic, Locatelli, Chiesa, Bremer, Di Maria, A. Sandro

Allenatore: Allegri.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Carboni, Marì; Colpani, Ranocchia, Pessina, Antov; D’Alessandro, Valoti; Gytkjaer.

A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Izzo, Zapalata Neves, Barberis, Colombo, Machin, Rovella, Sensi, Vignato, Warren, Ciurria, Ferraris, Petagna

Allenatore: Palladino.

Marcatori: 8′ Kean (J), 24′ Valoti (M), 78′ Chiesa (J)

Arbitro: Pizzuto

Ammonizioni: Antov (M), Rovella (M)

Espulsioni: