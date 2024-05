Video Gol Highlights Juventus-Monza 2-0: Sintesi 25-5-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Monza 2-0, 38° Giornata Serie A: segnano Chiesa e Alex Sandro

La Juventus batte il Monza all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nell’anticipo pomeridiano del sabato della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo ed ultimo turno del girone di ritorno.

I bianconeri chiudono il proprio campionato al terzo posto con settantuno punti, mentre i brianzoli a quarantacinque punti.

Sintesi di Juventus-Monza 2-0

Out Cambiaso, Pogba e Rabiot per Paolo Montero, che schiera Danilo, Rugani e Alex Sandro in difesa davanti a Perin, a centrocampo Weah, Fagioli, Alcaraz e Iling-Junior, in attacco Yildiz, Milik e Chiesa.

Non ci sono Bettella, Ciurria, Machin, Maldini e Gomez per Raffaele Palladino, che punta su D’Ambrosio, Pablo Marì e Izzo in difesa a protezione di Sorrentino, a centrocampo Birindelli, Pessina, Gagliardini, Colpani e Pereira, in attacco Carboni con Mota.

E’ una partita davvero molto divertente nel primo tempo, visto che le due squadre giocano a viso aperto dando vita a continui capovolgimenti di fronte.

Partono meglio gli ospiti, che si rendono subito pericolosi con D’Ambrosio, sul quale Perin è attento, mentre i padroni di casa rispondono con la traversa colpita da Fagioli.

Al 25′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Chiesa, che trova il gol del vantaggio su assist di Milik.

Neanche il tempo di respirare, che al 27′ minuto arriva anche il raddoppio di Alex Sandro, che verrà ammonito poco dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Fagioli.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bondo, Djuric e Pinsoglio al posto di Gagliardini, Colpani e Perin.

Gli ospiti provano a reagire impegnando Pinsoglio con Birindelli, mentre i padroni di casa vengono fermati ancora una volta dal palo, questa volta su Chiesa, al quale poi si oppone anche Sorrentino.

Vengono ammoniti Yildiz e Zerbin, entrato al posto di Birindelli quando Ferraris, Djalò, Vlahovic, Kyriakopoulos e Nicolussi Caviglia subentrano per Carboni, Milik, Alex Sandro, Pereira e Fagioli.

Ci vuole ancora un super Sorrentino su Yildiz, prima di uscire per Miretti nel finale, quando viene espulso Zerbin al 90′ minuto per doppia ammonizione, e poi colpisce anche il palo.

Tabellino di Juventus-Monza 2-0

Juventus (3-4-3): Perin 6 (1′ st Pinsoglio 6,5); Danilo 6,5, Rugani 6,5, Alex Sandro 7 (29′ st Djalò sv); Weah 6, Alcaraz 6, Fagioli 6,5 (34′ Nicolussi Caviglia sv), Iling Junior 6,5; Chiesa 7, Milik 6 (28′ st Vlahovic), Yildiz 6,5 (43′ st Miretti sv).

A disposizione: Szczesny, Bremer, Gatti, Locatelli, Kostic, McKennie, Kean.

Allenatore: Montero 6,5



Monza (3-4-2-1): Sorrentino 6; D’Ambrosio 5,5, Marì 5,5, Izzo 5,5; Pedro Pereira 5,5 (30′ st Kyriakopoulos sv), Pessina 6, Gagliardini 5,5 (1′ st Bondo 6), Birindelli 6 (21′ st Zerbin 4,5); Colpani 5,5 (1′ st Djuric 5,5), V. Carboni 5,5 (36′ st Ferraris sv); Mota 5,5.

A disposizione: Di Gregorio, Gori, Mazza, Donati, Caldirola, A. Carboni, Akpa Akpro, Vignato, Colombo, Caprari.

Allenatore: Palladino 5,5



Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 17′ Chiesa (J), 28′ Alex Sandro (J)

Ammoniti: V. Carboni (M), Yildiz (J)

Espulsi: 45′ st Zerbin (M) per doppia ammonizione

Note: –

