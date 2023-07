Video Gol Highlights Juventus – Milan 2-2 (4-3 ai calci di rigore) 28-07-2023

Video Gol e Highlights di Juventus – Milan 2 – 2 dopo i tempi regolamentari, 4 a 3 ai calci di rigore amichevole pre-campionato giocata al Dignity Health Sports Park di Carson in California.

Amichevole Juventus Milan a Los Angeles – Fonte: twitter.com/juventusfcen

Mancano ormai solo 3 settimane all’ inizio del campionato di Serie A che avverrà il week end del 20 agosto. Stamattina si sono affrontate Juventus e Milan due big della nostra Serie A al Dignity Health Sports Park di Carson stadio dove giocano in casa le partite i Los Angeles Galaxy.

Il match tra Juventus e Milan, valido per il Soccer Champions Tour 2023, è terminato 2 a 2 dopo i tempi regolamentari. Il Milan era passato in vantaggio al 24° con Thiaw. Il pareggio della Juventus è arrivato al 33° con Danilo. Nel finale di primo tempo il Milan è tornato in vantaggio con Giroud. In apertura di ripresa è arrivato il pareggio della Juventus con Rugani.

Sintesi di Juventus Milan 2-2:

Allegri manda in campo la sua Juventus con il 3-5-2 con Szczęsny in porta e linea difensiva a 3 formata da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo c’è Locatelli in cabina di regia affiancato da McKennie e Miretti. Sulla fascia destra c’è Weah e Cambiaso a sinistra. In attacco la coppia formata da Kean e Chiesa.

Pioli schiera il suo Milan con il 4-3-3 con Maignan in porta e davanti a lui Thiaw e Tomori centrali con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo c’è Krunic al centro affiancato da Loftus Cheek e Reijnders. In attacco il tridente formato da Giroud, Leao e Pulisic.

Al 23° il Milan passa in vantaggio: calcio di punizione battuto da Theo Hernandez e colpo di testa vincente di Thiaw per l’1 a 0 Milan.

Dopo 10 minuti la Juventus trova il gol del pareggio: calcio d’angolo battuto da Chiesa sul quale prova il tiro Gatti e poi Danilo segna l’1 a 1.

Quando il primo tempo sembrava ormai avviarsi verso il pareggio arriva il vantaggio del Milan al 40 ancora su azione da fermo. Calcio d’angolo di Theo Hernandez con Thiaw che ci prova ancora ma poi Giroud da due passi mette in rete.

In avvio di ripresa arriva subito il pareggio della Juventus ancora da azione su calcio piazzato.

Calcio di punizione battuto da Federico Chiesa e Rugani mette in rete complice una deviazione di Giroud.

Dal 60° escono tutti i titolari e c’è spazio per le seconde linee. I ritmi si abbassano notevolmente e anche lo spettacolo ne risente.

Ai calci di rigore sono stati decisivi gli errori dal dischetto di Romero, Pobega e Bartesaghi del Milan. Sportiello del Milan ha parato due rigori a Iling Jr e Kostic. Pinsoglio della Juventus ha parato due rigori a Pobega e Bartesaghi.

Sequenza Calci di rigore:

Romero (M) sbagliato,

Milik (J) gol,

Adli (M) gol,

Iling-Junior (J) parato,

Pobega (M) parato,

Nicolussi C. (J) gol,

De Ketelaere (M) gol,

Huijsen (J) gol,

Colombo (M) gol,

Kostic (J) parato,

Bartesaghi (M) parato,

Soule (J) gol

Highlights e Video Gol di Juventus – Milan 2-2 (4-3 dcr):

Tabellino di Juventus – Milan:

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny (1’ st Pinsoglio); Gatti (15’ st Huijsen), Bremer (1’ st Rugani), Danilo (1’ st Alex Sandro); Weah (15’ st Soulé), McKennie (15’ st Nonge), Locatelli (15’ st Nicolussi Caviglia), Miretti (1’ st Iling Jr.), Cambiaso (1’ st Kostic); Kean (15’ st Yildiz), Chiesa (15’ st Milik). A disp.: Daffara, De Winter, Barrenechea. All.: Allegri.

MILAN (4-3-3): Maignan (12’ st Sportiello); Calabria (20’ pt Florenzi, 38’ st Zeroli), Thiaw (12’ st Bartesaghi), Tomori (12’ st Simic), Theo Hernández (12’ st Saelemaekers); Loftus-Cheek (12’ st Pobega), Krunić (12’ st Adli), Reijnders (12’ st De Ketelaere); Pulisic (12’ st Romero), Giroud (12’ st Colombo), Leão (12’ st Chaka Traoré). A disp.: Mirante. All.: Pioli.

Arbitro: Ford (USA).

Note: 18.471 spettatori. Ammoniti: Thiaw e Locatelli per gioco falloso. Recupero tempo: 2’ pt. 0’ st.