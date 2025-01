Video Gol Highlights Juventus-Milan 1-2: Sintesi Supercoppa Italiana 03-01-2025

Video Gol e Highlights di Juventus-Milan 1-2, semifinale Supercoppa Italiana: la mancata ricerca del raddoppio e una terrificante prestazione difensiva dei bianconeri consentono ai rossoneri di ottenere vittoria e biglietto per la finale del 6 gennaio contro l’Inter. Non che la prestazione della squadra di Conceicao sia da spellarsi le mani, ma il cinismo e il bel lancio lungo di una volta sono stati la chiave del successo.

Yildiz porta in vantaggio i bianconeri, ma nella ripresa un rigore di Pulisic e un clamoroso autogol di Gatti mandano in finale il Milan.

Il Milan si aggiudica la finale contro l’Inter che si giocherà il 6 gennaio.

La Sintesi di Juventus-Milan 1-2

Dopo venti minuti di errori di vario tipo, la prima offensiva in assoluto regala ai bianconeri il vantaggio: Mbangula scova in area Yildiz, questi si gira lasciano sul posto il sempre più imborghesito Hernandez e, infine, fulmina Maignan con un potente destro sul primo palo.

La seconda metà del primo tempo è altrettanto inguardabile, ravvivata solo da un’altra chance per la Juventus al 44°: ancora Yildiz, convergendo, prova a fare ancora male a Maignan con una sventola da fuori area, ma il portiere del Milan respinge ed evita il tracollo affermandosi come l’unico rossonero in grado di fare qualcosa in un primo tempo totalmente negativo che finisce dopo un minuto di recupero.

Nel secondo tempo la Juventus ha due grosse chance per raddoppiare, un tiro di pochissimo a lato di Yildiz al 46° e una ciabattata a lato di Vlahovic al 51°, ma quella che spreca il Milan è ciclopica al 55°: dopo un batti e ribatti in area bianconera, il pallone giunge a Hernandez che calcia in curva dall’area piccola.

Con il passare dei minuti la difesa del Milan si fa sempre più alta e ciò non è strano, mentre non lo è che lo sia, anche più di quella avversaria, la retroguardia juventina, che a poco a poco viene bucata sempre più dai lunghi lanci provenienti dalle retrovie fino ad esserne trafitta.

Al 71° Reijnders si avventa su un pallone vagante e viene steso da Locatelli in piena area: il rigore è netto e Pulisic trasforma con un tiro potente e centrale.

Al 76° un altro lancio permette al neo entrato Musah di scappare sulla destra senza trovare resistenza e addirittura provare un traversone che, grazie alla deviazione del diretto marcatore Gatti e all’uscita folle di Di Gregorio, finisce addirittura in rete.

Il risultato è ribaltato e potrebbe variare ancora quando, al minuto 81, un nuovo contropiede rossonero si interrompe sul più bello nell’area avversaria grazie alla deviazione in corner di Di Gregorio su un rasoterra di Pulisic.

Aaltri preziosi minuti dopo, è la Juventus a sfruttare la posizione eccessivamente avanzata della difesa milanista, ma senza creare occasioni vere e proprie; i rossoneri, con qualche affanno, si difendono efficacemente e rischiano davvero solo dopo il quinto e ultimo minuto di recupero: Gatti prova la girata in area e Gabbia si oppone con il corpo deviando il pallone in corner, che non viene battuto perché il recupero era già finito.

Highlights e Video Gol di Juventus-Milan 1-2

Il Tabellino di Juventus-Milan 1-2

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie (85′ Weah); Locatelli (86′ Fagioli), Thuram (79′ Douglas Luiz); Mbangula (65′ Cambiaso), Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (65′ Nico Gonzalez). Allenatore: Thiago Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (82′ Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer (54′ Musah), Fofana; Pulisic, Reijnders, Jimenez (61′ Abraham); Morata (82′ Terracciano). Allenatore: Sergio Conceicao

Marcatori: 21′ Yildiz, 71′ rig. Pulisic e 76′ aut. Gatti

Arbitro: Colombo

Ammoniti: McKennie, Emerson Royal e Pulisic

