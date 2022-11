Video Gol Highlights Juventus-Lazio 3-0: Sintesi 13-11-2022

Video Gol e Highlights Juventus-Lazio 3-0, 15° Giornata Serie A: doppietta di Kean e rete di Milik

La Juventus batte la Lazio all’Allianz Stadium di Torino, meglio conosciuto anche come Juventus Stadium, nel posticipo serale della domenica della quindicesima giornata di Serie A.

Si chiude nel migliore dei modi un 2022 abbastanza difficile per i bianconeri, che vincono il secondo scontro diretto consecutivo di questa settimana, nonché la sesta partita consecutiva, portandosi a quota trentuno punti e al terzo posto in classifica, nonostante le tantissime polemiche.

Bruttissima sconfitta per i biancocelesti che, a parte il derby, perdono un altro scontro diretto per la lotta al quarto posto fermandosi a quota trenta punti in classifica.

Sintesi di Juventus-Lazio 3-0

Out Ake, Alex Sandro, De Sciglio, Iling-Junior, Kaio Jorge, Peeters, Pogba e Vlahovic per Massimiliano Allegri, che conferma Kean con Milik in attacco e lancia Gatti in difesa con Bremer e Danilo davanti a Szczesny, mentre a centrocampo c’è Fagioli con Locatelli, Rabiot, Kostic e Cuadrado.

Non ci sono Lazzari, Patric e Immobile per Maurizio Sarri, che punta su Romero in attacco con Pedro e Felipe Anderson, mentre in difesa giocano Hysaj e Casale con Marusic e Romagnoli a protezione di Provedel e in mediana viene confermato Basic con Milinkovic-Savic e Cataldi.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza e poi ripartono in contropiede.

Meglio i padroni di casa nei primi minuti, che si rendono pericolosi con un Kean impreciso e Milik e Fagioli, sui quali si supera Provedel, mentre vengono ammoniti Gatti, Bremer e Milinkovic-Savic.

Nel finale i padroni di casa sbloccano il risultato al 43′ minuto con Kean, che trova il gol del vantaggio con un bellissimo pallonetto sul portiere sul lancio lungo di Rabiot, bravo a sfruttare l’errore in impostazione di Milinkovic-Savic.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo che certifica il dominio dei padroni di casa, che entrano subito benissimo in campo.

Infatti, dopo un’altra parata di Provedel su Milik, al 54′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Kean, che si regala una bella doppietta ribandendo in rete dopo la respinta del portiere alla conclusione di Kostic.

Entrano Vecino e Luis Alberto al posto di Basic e Cataldi, e gli ospiti sembrano reagire, visto che trovano maggiore qualità sulla trequarti, rendendosi pericolosi proprio proprio con il nuovo entrato, ma rischiano su una bella giocata di Kean, che poi viene sostituito da Di Maria, quando entrano anche Chiesa, Gila e Cancellieri per Kostic, Hysaj e Romero.

E’ ancora una volta bravo Provedel su Cuadrado, prima dei cambi che vedono coinvolti Marcos Antonio e Paredes subentrare al posto di Milinkovic-Savic e Locatelli.

Al 90′ minuto i padroni di casa calano il tris con la bella rete di Milik, che sfrutta al meglio l’assist di Chiesa.

⏱️ FT | Il Sunday Night è bianconero! #JuveLazio pic.twitter.com/BraDp5Lnkj — Lega Serie A (@SerieA) November 13, 2022

Nel finale gli ospiti cercano almeno il gol della bandiera, ma Szczesny giustifica lo stipendio con un paio di miracoli su Felipe Anderson.

Highlights e Video Gol di Juventus-Lazio 3-0:

Tabellino di Juventus-Lazio 3-0

Marcatori: pt 43′ Kean; st 9′ Kean, 44′ Milik.

Assist: pt 43′ Rabiot; st 44′ Chiesa.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli (40′ st Paredes), Rabiot, Kostic (19′ st Chiesa); Kean (17′ st Di Maria), Milik. A disp. Pinsoglio, Scaglia, Bonucci, Miretti, Rugani, Soulé, Barbieri. All. Allegri.



Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj (24′ st Gila), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic (33′ st Marcos Antonio), Cataldi (13′ st Vecino), Basic (13′ st Luis Alberto); Luka Romero (24′ st Cancellieri), Felipe Anderson, Pedro. A disp. Maximiano, Adamonis, Kamenovic, Radu, Bertini. All. Sarri.



Arbitro: Massa di Imperia.

Var: Mazzoleni di Bergamo.

Ammoniti: pt 25′ Gatti (J), 27′ Bremer (J), 28′ Milinkovic-Savic (L).