Video Gol Highlights Juventus-Lazio 1-0: Sintesi Coppa Italia 2-2-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Lazio 1-0, Quarti di finale Coppa Italia: decide Bremer

La Juventus batte la Lazio all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel quarto ed ultimo dei quarti di finale di Coppa Italia.

I bianconeri conquistano la qualificazione alle semifinali, dove affronteranno l’Inter, eliminando i biancocelesti.

Sintesi di Juventus-Lazio 1-0

Out Bonucci, Ihattaren, Kaio Jorge, Milik, Peeters e Pogba per Massimiliano Allegri, che lancia la coppia d’attacco formata da Chiesa e Vlahovic, ritrova Cuadrado a centrocampo con Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic e punta su Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa davanti a Perin.

Torna Immobile dal primo minuto nell’attacco completato da Felipe Anderson e Zaccagni per Maurizio Sarri, che lancia Luis Maximiano a porta, protetto da Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic in difesa e ritrovando Vecino in mediana con Cataldi e Luis Alberto.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa si chiudono con ordine e compattezza, soffrono poco in fase difensiva e non lesinano a ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Zaccagni, sale in cattedra Luis Maximiano, che alza la saracinesca risultando decisivo su Kostic e Rabiot, mentre Felipe Anderson non trova la porta.

Proprio quando la prima frazione di gioco sembra spegnersi, al 44′ minuto i padroni di casa segnano il gol del vantaggio con Bremer, che sblocca il risultato sfruttando il cross di Kostic.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo molto più noioso ed equilibrato, visto che i padroni di casa si abbassano tanto, chiudono tutti gli spazi, di fatto annullando il possesso palla accerchiante degli ospiti, che non riescono a trovare spazi.

Entrano Pedro, Milinkovic-Savic, Miretti e Kean al posto di Immobile, Vecino, Fagioli e Vlahovic, mentre vengono ammoniti Cuadrado e Zaccagni.

I padroni di casa hanno una clamorosa palla gol con Kean, ma è bravo Luis Maximiano, mentre gli ospiti rispondono con una conclusione imprecisa di Marusic.

Girandola di cambi: dentro Marcos Antonio, Basic, Casale e Di Maria, fuori Cataldi, Luis Alberto, Romagnoli e Chiesa.

Nel finale vengono ammoniti Perin e Danilo e c’è spazio anche per De Sciglio, che subentra per Cuadrado.

Highlights e Video Gol di Juventus-Lazio 1-0:

Tabellino di Juventus-Lazio 1-0

Juventus (3-5-2): Perin 6; Danilo 6,5, Bremer 7, Alex Sandro 6,5; Cuadrado 5,5 (43′ st De Sciglio sv), Fagioli 5,5 (18′ st Miretti 6), Locatelli 5,5, Rabiot 6, Kostic 6; Chiesa 7 (33′ st Di Maria 6), Vlahovic 5,5 (18′ st Kean 6). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Malvano, Paredes, Iling. All.: Allegri 6.



Lazio (4-3-3): Maximiano 5; Lazzari 5,5, Patric 6, Romagnoli 6,5 (33′ st Casale 6), Marusic 6; Vecino 5 (14′ st Milinkovic-Savic 5,5), Cataldi 6 (30′ st M. Antonio 5,5), Luis Alberto 5,5 (30′ st Basic 5,5); Anderson 6, Immobile 5 (1′ st Pedro 5), Zaccagni 6. A disp.: Adamonis, Provedel, Fuentes, Hysaj, Pellegrini, Radu, Bertini, Romero, Cancellieri. All.: Sarri 5,5.



Arbitro: Maresca

Marcatori: 44′ Bremer

Ammoniti: Cuadrado, Perin, Danilo (J); Zaccagni (L)

Espulsi: nessuno