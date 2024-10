Video Gol Highlights Juventus-Lazio 1-0: Sintesi 19-10-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Lazio 1-0, 8° Giornata Serie A: decide l’autorete di Gila

La Juventus batte la Lazio all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nell’ultimo anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di Serie A.

I bianconeri tornano alla vittoria portandosi al primo posto in classifica con sedici punti, mentre i biancocelesti si fermano dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Juventus-Lazio 1-0

Indisponibili Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie e Conceicao per Thiago Motta, che schiera Savona, Kalulu, Gatti e Cabal in difesa davanti a Di Gregorio, in mediana ci sono dal primo minuto Thuram e Douglas Luiz con Locatelli, avanza Cambiaso sulla trequarti con Yildiz alle spalle di Vlahovic unica punta.

Non c’è Lazzari per Marco Baroni, che punta su Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa a protezione di Provedel, in mediana i soliti Rovella e Guendouzi, sulla trequarti scelto Isaksen con Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos unica punta.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti provano a coprire gli spazi e poi ripartire in contropiede.

Dopo i tentativi di Thuram, Guendouzi e Kalulu, al 24′ minuto viene espulso Romagnoli con un rosso diretto, grazie all’intervento del VAR, che ravvisa l’arbitro di utilizzare l’on field review per fallo da ultimo uomo su Kalulu.

Diventa un monologo dei padroni di casa, che iniziano ad assaltare la difesa ospite, brava a resistere sulle conclusioni pericolose di Vlahovic e Gatti, nel mezzo l’entrata in campo di Patric al posto di Dia, mentre viene ammonito Locatelli.

Il secondo tempo inizia subito fortissimo, visto che gli ospiti provano ad alzare un po’ il baricentro contro padroni di casa totalmente padroni del campo.

Ci prova Castellanos prima del giallo a Savona, che esce con Locatelli al posto di Fagioli, subito ammonito, e Weah per uno schieramento più offensivo.

Gli effetti si vedono subito, visto che Vlahovic viene fermato dalla traversa e Douglas Luiz non trova la porta di poco, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Vecino, Castrovilli, Pedro, Danilo, Adzic e Pellegrni subentrare per Guendouzi, Zaccagni, Isaksen, Gatti, Thuram e Nuno Tavares.

Dopo i tentativi di Vlahovic e Fagioli, al 86′ minuto i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato con l’autorete di Gila, sfortunato nel deviare il cross di Cabal.

Nel finale c’è ancora tempo per la bella parata di Provedel su Adzic e i gialli a Douglas Luiz, Vecino e Pedro.

Highlights e Video Gol di Juventus-Lazio 1-0:

Tabellino di Juventus-Lazio 1-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (54′ Weah), Gatti (72′ Danilo (dal 72′ c), Kalulu, Cabal; Locatelli (54′ Fagioli), Khéphren Thuram (72′ Adzic); Cambiaso (c), Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (78′ Luca Pellegrini); Guendouzi (67′ Vecino), Rovella; Isaksen (67′ Pedro), Dia (27′ Patric (dal 67′ c)), Zaccagni (67′ Castrovilli); Castellanos. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Juan Luca SACCHI.

GOL: 85′ Gila (AG)

ASSIST:

AMMONITI: 45’+2′ Locatelli per fallo su Castellanos, 50′ Savona per fallo su Nuno Tavares, 60′ Fagioli per fallo su Zaccagni, 90′ Douglas Luiz per fallo su Rovella, 90’+4′ Vecino per fallo su Fagioli, 90’+5′ Pedro per fallo su Cabal.

ESPULSI: 24′ Romagnoli per fallo su Kalulu in situazione di chiara occasione da gol.

NOTE: 78′ Nuno Tavares lascia il campo per infortunio, recupero +2′

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.