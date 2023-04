Video Gol Highlights Juventus-Hellas Verona 1-0: Sintesi 1-4-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Hellas Verona 1-0, 28° Giornata Serie A: decide Kean

La Juventus batte l’Hellas Verona all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

Terzo vittoria consecutiva per i bianconeri, che si portano a quota quarantaquattro punti in classifica, ben cinquantanove punti sul campo, che la renderebbero la seconda in classifica.

Non approfittano gli scaligeri, che perdono la seconda partita consecutiva confermando la crisi di questo 2023 e restano terzultimi con diciannove punti in classifica.

Sintesi di Juventus-Hellas Verona 1-0

Non ci sono Bonucci, Chiesa, Ihattaren, Kaio Jorge, Paredes, Peeters, Pogba e Rabiot per Massimiliano Allegri, che conferma Gatti in difesa con Bremer e Danilo davanti a Szczesny, lancia Cuadrado, De Sciglio e Barrenechea a centrocampo con Fagioli e Locatelli e sceglie il recuperato Milik in attacco con Kean.

Qualche indisponibile per Salvatore Bocchetti, orfano di Coppola, Djuric, Henry, Hrustic, Lazovic e Zeefuik. In difesa si rivede Ceccherini con Magnani e Dawidowicz a protezione di Montipò, a centrocampo viene recuperato Miguel Veloso con Tameze, Duda, Faraoni e Depaoli, mentre in attacco vine confermato Gaich con Lasagna.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti sono ordinati e compatti in fase difensiva e pressano con grande aggressività gli avversari.

Dopo un tentativo di Duda, i padroni di casa si rendono pericolosi con Bremer, troppo centrale, una punizione imprecisa di Cuadrado, poco dopo non trova la porta, e il sette colpito da Danilo, sempre da calcio piazzato, mentre viene ammonito Depaoli.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Miretti per Barrenechea e sembra riuscire a dare quel qualcosa in più ai padroni di casa, molto più qualitativi a centrocampo.

Al 56′ minuto i padroni di casa riescono finalmente a sbloccare il risultato con Kean, che trova il gol del vantaggio su assist di Locatelli, servito proprio da Miretti.

⏱️ FT | Come all’andata, 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐞 𝐊𝐞𝐚𝐧 decide il match! ✨#JuveVerona 1-0 pic.twitter.com/aNxnF0YgFd — Lega Serie A (@SerieA) April 1, 2023

Vengono ammoniti Gaich e Kean prima dell’entrata in campo di Vlahovic, Di Maria, Kostic, Verdi, Cabal e Doig al posto di Kean, Milik, Cuadrado, Miguel Veloso, Ceccherini e Depaoli.

Gli ospiti non riescono proprio a reagire, anche perché i padroni di casa sono bravi a gestire il possesso palla, rendendosi ancora pericolosi con Di Maria.

C’è spazio anche per Ngonge e Terracciano, che subentrano per Lasagna e Faraoni, con Szczesny assolutamente miracoloso sul terzino appena entrato, mentre nel finale Bremer si divora il raddoppio.

Highlights e Video Gol di Juventus-Hellas Verona 1-0:

Tabellino di Juventus-Hellas Verona 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6,5, Danilo 6; Cuadrado 6 (21′ st Kostic 6), Fagioli 6, Barrenechea 5,5 (1′ st Miretti 6,5), Locatelli 6,5, De Sciglio 6; Kean 7 (15′ st Vlahovic 6), Milik 5,5 (15′ st Di Maria 6). A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Soulé, Iling-Junior. All.: Allegri 6,5.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò 6; Dawidowicz 6, Ceccherini 5 (23′ st Cabal 5,5), Magnani 5,5; Faraoni 6 (36′ st Terracciano sv), Tameze 6, Veloso 5,5 (22′ st Verdi 6), Depaoli 6,5 (23′ st Doig 6); Duda 6; Lasagna 6 (32′ st Ngonge sv), Gaich 5. A disp.: Perilli, Ravasio, Braaf, Abildgaard, Kallon. All.: Zaffaroni 6.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 10′ st Kean

Ammoniti: Kean (J), Depaoli, Gaich (V)

Espulsi: –