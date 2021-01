Coppa Italia, Video Gol Highlights Juventus-Genoa 3-2 DTS: sintesi 13-01-2021

Video Gol Highlights Juventus-Genoa 3-2 DTS: servono 120 minuti ai bianconeri di Andrea Pirlo per avere la meglio sui rossoblù di Davide Ballardini.

Dopo le 3 vittorie consecutive ottenute in campionato contro Udinese, Milan e Sassuolo, la Juventus di Andrea Pirlo batte 3-2, dopo i tempi supplementari, il Genoa di Davide Ballardini negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti dove affronterà una tra Sassuolo e Spal. All’Allianz Stadium vanno in gol Kulusevski, Morata, Czyborra, Melegoni e Rafia.

Pronti via e la Juventus è già in vantaggio con Chiellini che serve in area Kulusevski che stoppa e trafigge Paleari con un preciso sinistro che si insacca nell’angolino basso alla sinistra del portiere genoano. All’8′ timido tentativo di Wesley, ma il tiro del 52 bianconero è debole e finisce tra le braccia dell’estremo difensore rossoblù che si ripete poco dopo su Kulusevski negandogli la gioia della doppietta.

Al 16′ ancora l’ex Parma, ma la sua azione personale si conclude con un nulla di fatto. 6 minuti dopo la Vecchia Signora raddoppia: Kulusevski serve al volo Morata che davanti a Paleari non sbaglia e fa 2-0. Nel momento migliore dei bianconeri, arriva però il gol del 2-1 del Genoa che accorcia le distanze al 28′ grazie ad un bel colpo di testa di Czyborra che corregge in rete un perfetto cross di Goldaniga. Nei restanti 17 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto, al termine del 45° minuto, Chiffi fischia la fine della prima frazione con la Juventus in vantaggio per 2-1.

La prima azione pericolosa del secondo tempo capita sui piedi di Morata che al 49′ calcia da posizione defilata dopo una lunga serie di dribbling, ma Paleari copre il palo e sventa la minaccia. 3 minuti più tardi l’ex Pjaca colpisce la traversa con un bel destro a giro dal limite che per fortuna di Buffon finisce fuori. Al 62′ Morata spreca un bel contropiede che avrebbe potuto portare al 3° gol non servendo né Arthur né Kulusevski.

Al 74′ il Genoa pareggia con un fantastico tiro a giro di Melegoni che dal limite dell’area batte Buffon che non può far altro che raccogliere la palla in fondo al sacco. Dopo 3 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari: Juventus-Genoa 2-2; si va ai supplementari.

Juventus-Genoa 3-2: tempi supplementari

Il primo tentativo dei tempi supplementari è di Scamacca che al 92′ calcia in porta trovando la respinta della difesa bianconera che mette in angolo. Sulla successiva ripartenza Morata impegna Paleari che è attento sul primo palo e mette fuori. Il portiere rossoblù si ripete pochi minuti dopo su un potente colpo di testa di Rabiot da distanza ravvicinata. Sul finire del 1° tempo supplementare, il giovane Rafia fa 3-2 con un tiro di destro che finisce in rete grazie anche ad una deviazione della difesa genoana.

Al 107′ Arthur evita il 3-3 salvando sulla linea un colpo di testa di Goldaniga. 4 minuti dopo Kulusevski ha la possibilità di chiudere definitivamente il match, ma Paleari compie un vero e proprio miracolo mettendo in angolo. Nei restanti 9 minuti la Juve si chiude bene e porta a casa una vittoria soffertissima che vale l’accesso ai quarti di finale.

Juventus (3-4-3): Buffon; Dragusin, Demiral (64′ Danilo), Chiellini (64′ Bonucci); Wesley (87′ Cristiano Ronaldo), Arthur, Bentancur (46′ Rabiot), Bernardeschi; Kulusevski, Morata, Portanova (77′ Rafia).

Allenatore: Andrea Pirlo

Genoa (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu (97′ Males); Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni (106′ Radovanovic), Czyborra (112′ Ebongue); Pjaca, Scamacca.

Allenatore: Davide Ballardini

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Marcatori: 2′ Kulusevski (J), 22′ Morata (J), 28′ Czyborra (G), 74′ Melegoni (G), 105′ Rafia (J)

Ammoniti: 25′ Bentancur (J), 29′ Dumbravanu (G), 41′ Ghiglione (G), 92′ Goldaniga (G), 116′ Bani (G), 119′ Rovella (G), 121′ Bernardeschi (J)

Espulsi:

