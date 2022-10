Video Gol Highlights Juventus-Empoli 4-0: Sintesi 21-10-2022

Video Gol e Highlights Juventus-Empoli 4-0, 11° Giornata Serie A: segnano Rabiot, Kean e McKennie

La Juventus batte l’Empoli all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nell’anticipo del venerdì sera dell’undicesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri, che si portano a quota diciannove punti e provano a risalire in classifica.

Frenano i toscani dopo due risultati utili consecutivi, in cui avevano collezionato quattro punti, e si fermano a quota ad undici punti in classifica.

Sintesi di Juventus-Empoli 4-0

Assenti Ake, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Peeters e Pogba per Massimiliano Allegri, che schiera Danilo, Cuadrado, Bonucci e Rugani in difesa, McKennie, Locatelli e Rabiot in mediana, con Kean in attacco in coppia con Vlahovic.

Non ci sono Akpa-Akpro, Grassi, Ismajli, Stubljar e Tonelli per Paolo Zanetti, che punta su Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi in difesa a protezione di Vicario, Haas, Marin e Bandinelli in mediana, sorpresa Pjaca sulla trequarti alle spalle di Destro e Satriano come coppia d’attacco.

E’ una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Il possesso palla degli ospiti è abbastanza abulico, mentre i padroni di casa cercano di ripartire in contropiede ribaltando l’azione.

Dopo non aver trovato la porta in un primo tentativo, al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Kean su assist di Kostic, lanciato sulla fascia ad Rabiot.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo, si abbassano troppo e i padroni di casa provano ad approfittarne prendendo in mano il pallino del gioco.

Solo dopo un palo esterno di Kean, finalmente gli ospiti si fanno vedere in attacco con Destro, che trova la grande risposta di Szczesny, subito emulato da Vicario su McKennie in un finale in cui viene ammonito Cuadrado.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, durante il quale i padroni di casa gestiscono con facilità il risultato, visto che gli ospiti sembrano impalpabili sulla trequarti.

Al 56′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con la rete di McKennie sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Cuadrado.

Scoppia la rissa tra Satriano e Rabiot, che vengono ammoniti, così come Haas, prima della girandola di cambi, che vede coinvolti Bajrami, Baldanzi, Milik, Paredes, Henderson, Lammers, Alex Sandro e Miretti subentrare al posto di Pjaca, Satriano, Vlahovic, McKennie, Bandinelli, Destro, Rugani e Kean.

Al 82′ minuto i padroni di casa calano il tris con Rabiot, il più lesto sempre su sviluppi di un calcio d’angolo di Cuadrado.

I padroni di casa rischiano di dilagare con Milik,, clamorosamente poco cinico sotto porta, e Miretti, sul quale è fenomenale Vicario, mentre Iling rileva Kostic e Degli Innocenti entra al posto di Haas.

Il poker arriverà solo nel finale al 94′ minuto, quando i padroni di casa dilagano con la bellissima doppietta di Rabiot, su assist di Danilo, imbucato da Locatelli.

Highlights e Video Gol di Juventus-Empoli 4-0:

Tabellino di Juventus-Empoli 4-0

Marcatori: pt 8′ Kean; st 10′ McKennie, 37′ Rabiot, 49′ Rabiot.

Assist: pt 8′ Kostic; st 10′, 37′ Cuadrado, 49′ Danilo.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani (34′ st Alex Sandro), Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie (20′ st Paredes), Locatelli, Rabiot, Kostic (40′ st Iling); Vlahovic (20′ st Milik), Kean (34′ st Miretti). A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Fagioli, Soulé. All. Allegri.



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas (44′ st Degli Innocenti), Marin, Bandinelli (30′ st Henderson); Pjaca (17′ st Bajrami); Destro (30′ st Lammers), Satriano (17′ st Baldanzi). A disp. Ujkani, Seghetti, Cacace, Ebuehi, Walukiewicz, Fazzini, Guarino, Ekong, Cambiaghi. All. Zanetti.



Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: 36′ pt Cuadrado (J); st 13′ Satriano (E) e Rabiot (J), 24′ Haas (E).