Video gol-highlights Juventus-Cremonese 2-0: sintesi 14-05-2023

Juventus-Cremonese 2-0: i gol di Fagioli e Bremer proiettano i bianconeri al secondo posto in solitaria.

Allegri sceglie sorprendentemente le prime linee, ciononostante la Juventus fatica a creare, e il primo tempo termina senza reti.

Partita sbloccata da un tiro dal limite di Fagioli, e chiusa negli ultimi minuti da un colpo di testa di Bremer. La brutta notizia è rappresentata dall’infortunio di Pogba, che riparte titolare dopo oltre un anno, ma esce in lacrime dopo appena 21 minuti.

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus. Immagine dall’archivio Stadiosport

La sintesi di Juventus-Cremonese 2-0

Juventus in totale controllo nei primi minuti, ma incapace di creare occasioni dalle parti di Carnesecchi: Vlahovic riceve da Cuadrado, ma non riesce a girarsi in area per calciare. Chiesa, sulla destra, non riesce a pungere come dovrebbe, e così i primi 10′ scivolano via senza emozioni.

Gaidames prova a lanciare lungo Okereke, ma la palla arriva direttamente a Perin. Rabiot serve Pogba tra le linee, l’ex Manchester prova a girarsi, ma trova l’opposizione di Chiriches.

Ancora Rabiot a dettare il gioco: la palla arriva a Danilo, in inedita posizione di trequartista, ma il tiro del brasiliano viene deviato in angolo.

Paredes apre sulla sinistra a Chiesa, che serve Vlahovic: il serbo si gira e prova la conclusione, ma commette fallo sul suo marcatore.

Aumenta l’intensità dei bianconeri: cross a rientrare di Chiesa, che trova un difensore grigiorosso a mettere in angolo. Al 23′, nuova brutta notizia per Allegri: Pogba si ferma dopo un contrasto con un avversario, e lascia il campo a Milik.

Ritmi molto lenti allo Stadium: ci prova Milik, con un sinistro da fuori, ma Carnesecchi non ha problemi a bloccare.

Bremer stacca, su angolo battuto da Paredes, ma Carnesecchi respinge. La costruzione dei bianconeri è troppo lenta, e le occasioni latitano: ci prova Chiesa, che riceve una palla ad uscire da Paredes, ma il sinistro a girare finisce alto sulla traversa.

Fagioli prova il tocco morbido per servire Chiesa in area, ma l’ex Fiorentina viene anticipato. Inizia il secondo tempo, e il copione è lo stesso della prima frazione, con la Juventus protesa all’attacco,

Ci prova Chiesa, ma il mancino è alto. Tocca poi a Paredes provarci dalla distanza, ma la conclusione è deviata in angolo.

Il vantaggio arriva poco dopo con Fagioli: Chiesa strappa sulla sinistra e scarica per Fagioli, che dal limite prova la botta, e batte Carnesecchi.

La Cremonese ci prova con Valeri, dalla distanza, ma il mancino è fuori misura. Tempo di cambi: entra Di Maria, e ci prova col sinistro. Alto.

La Juventus trova il raddoppio: proprio Di Maria serve Milik in verticale. Il polacco insacca, ma era in offside.

Ancora pericolosi in contropiede i bianconeri: Iling per Di Maria, che verticalizza per Rabiot. Tiro fuori.

Il raddoppio bianconero arriva con Bremer: angolo di Paredes prolungato in area, il brasiliano si trova davanti a Carnesecchi e lo batte di testa.

Rabiot prova a segnare il 3-0, ma Chiriches salva sulla linea. Ci prova anche Kean, in contropiede, ma il suo sinistro finisce largo.

La partita non ha molto più da dire: Juventus che vince 2-0, e si riporta al secondo posto in solitaria in classifica.

Il tabellino di Juventus-Cremonese 2-0

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Gatti, Bremer; Cuadrado (Barbieri 82′), Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa (Iling 66′); Pogba (Milik 23′); Vlahovic (Di Maria 66′).

Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: : Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Barbieri, Locatelli, Kostić, Miretti, Milik (Kean 82′), Kean, Di Maria, Iling-Junior.

CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Ferrari (Castagnetti 67′), Chiriches, Vasquez, Locoshvili (Sernicola 70′); Benassi (Bonaiuto 67′), Galdames, Meité, Quagliata (Valeri 46′); Felix (Ciofani 46′), Okereke.

A disposizione: Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Sernicola, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Basso Ricci

Allenatore: Davide Ballardini.

Marcatori: 55′ Fagioli (J), 78′ Bremer (J)

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Cuadrado (J), Danilo (J)

Espulsi: