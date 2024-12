Video Gol Highlights Juventus-Bologna 2-2: Sintesi 7-12-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Bologna 2-2, 15° Giornata Serie A: segnano Ndoye, Pobega, Koopmeiners e Mbangula

Solo un pareggio tra Juventus e Bologna all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel secondo posticipo del sabato della quindicesima giornata di Serie A.

Terzo pareggio consecutivo per i bianconeri, a quota ventisette punti, mentre è il secondo risultato utile consecutivo per i felsinei, che si portano a ventidue punti, ma con una partita da recuperare.

Sintesi di Juventus-Bologna 2-2

Out Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, McKennie e Milik per Thiago Motta, che schiera Danilo, Gatti, Kalulu e Cambiaso davanti a Perin, in mediana Fagioli, Locatelli e Koopmeiners, in attacco il tridente formato da Weah, Vlahovic e Conceiçao.

Non ci sono Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi, Lykogiannis e Orsolini per Vincenzo Italiano, che punta su Holm, Beukema, Lucumì e Miranda in difesa a protezione di Skorupski, in mediana ancora Pobega con Freuler, sorpresa Dominguez sulla trequarti con Odgaard e Ndoye alle spalle di Castro.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono dedite al possesso palla, risultano ben messe in campo, compatte in fase difensiva e propositive in attacco.

Sale subito in cattedra Ndoye, che colpisce anche un palo, mentre si fa male Cambiaso, sostituito da Rouhi, e viene ammonito Weah.

Al 30′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Ndoye, che trova il gol del vantaggio sfruttando l’ottima verticalizzazione di Holm.

Giallo anche per Odgaard nel finale, durante il quale ci provano anche Vlahovic, Fagioli e Conceiçao, senza grandi risultati.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo che inizia subito con l’ammonizione per Rouhi e con il raddoppio degli ospiti al 53′ minuto firmato da Pobega su assist di tacco di Castro.

Finalmente i padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo avversaria ed attaccano a testa bassa gli avversari.

Infatti, al 63′ minuto è Koopmeiners a riaprire i giochi accorciando su assist di Danilo, al termine di una bella azione iniziata da Conceiçao.

Gli ospiti provano a gestire il vantaggio addormentando i ritmi di gioco e spaventano i padroni di casa con improvvise accelerazioni, come quella di Dominguez, mentre vengono ammoniti Lucumì, Vlahovic, Holm, Castro e Kalulu.

Girandola di cambi: dentro Iling, Posch, Fabbian, Thuram, Yildiz, Mbangula, Savona, Moro, Dallinga, fuori Dominguez, Holm, Locatelli, Odgaard, Fagioli, Gatti, Weah, Pobega, Castro.

Al 92′ minuto i padroni di casa riescono a completare la rimonta pareggiando con Mbangula su assist di Vlahovic.

Highlights e Video Gol di Juventus-Bologna 2-2:

Tabellino di Juventus-Bologna 2-2

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo (c), Gatti (80′ Savona), Kalulu, Cambiaso (13′ Rouhi); Locatelli (64′ Khéphren Thuram), Fagioli (64′ Yıldız); Francisco Conceição, Koopmeiners, T. Weah (80′ Mbangula); Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Juan Miranda; Freuler (c), Pobega (80′ Moro); Ndoye, Odgaard (60′ Fabbian), Benja Domínguez; Santiago Castro (80′ Dallinga). Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Matteo MARCHETTI.

GOL: 29′ Ndoye, 52′ Pobega, 54′ Koopmeiners, 90’+2′ Mbangula.

ASSIST: 29′ Holm, 52′ Santiago Castro, 54′ Danilo, 90’+2′ Vlahovic.

AMMONITI: 18′ T. Weah per fallo su Ndoye, 32′ Odgaard per fallo su T. Weah, 72′ Kalulu per fallo su Fabbian, 76′ Santiago Castro per fallo su Khéphren Thuram, 78′ Holm per fallo su Yıldız, 83′ Lucumí e Vlahovic per un alterco.

NOTE: 13′ Cambiaso esce per infortunio, 50′ espulso Thiago Motta per aver lanciato il pallone all’arbitro, recupero +3′, +5′.

