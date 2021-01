Video Gol Highlights Juventus-Bologna 2-0: sintesi 24-01-2021

Video Gol Highlights Juventus-Bologna 2-0: Arthur e McKennie regalano a Pirlo una vittoria preziosissima che vale momentaneamente il 4° posto.

Dopo la conquista della Supercoppa Italiana ai danni del Napoli, la Juventus di Andrea Pirlo batte 2-0 il Bologna di Sinisa Mihajlović e aggancia, in attesa di Verona-Napoli, l’Atalanta al 4° posto in classifica a quota 36 punti. I rossoblù perdono una posizione e scivolano al 13° posto in graduatoria. All’Allianz Stadium decidono le reti di Arthur e McKennie.

Video Gol Highlights Juventus-Bologna 2-0, 19° giornata Serie A 24-01-2021.

Video Gol Highlights Juventus-Bologna 2-0, 19° giornata Serie A 24-01-2021: sintesi 1° e 2° tempo

Il primo tiro “in porta” dell’incontro capita all’8′ ed è del Bologna che ci prova con Orsolini dal limite dell’area, ma la conclusione del 7 rossoblù esce alla sinistra di Szczesny. Al 15′ Arthur sigla il suo primo gol con la maglia della Juventus con un tiro da fuori che, complice una deviazione di Schouten, si insacca alle spalle dell’incolpevole Skoruoski.

Al 28′ Ronaldo lascia partire un missile dal limite dell’area bolognese trovando la pronta risposta dell’estremo difensore felsineo che compie un vero e proprio miracolo respingendo la successiva conclusione di Bernardeschi. 3 minuti più tardi Cuadrado fa tutto da solo, arrivando a tu per tu con Skorupski, ma il suo tiro finisce in tribuna. Al 39′ si rivede il Bologna con Orsolini che serve Soriano al limite dell’area juventina, la conclusione dell’ex Villareal lambisce il palo e finisce fuori.

Pochi istanti dopo ci prova di McKennie di testa su calcio d’angolo di Bernardeschi, ma il tentativo dell’americano finisce sulla parte alta della porta di Skorupski. Dopo 2 minuti di recupero, Sacchi fischia la fine della prima frazione: Juventus in vantaggio per 1-0.

Alla prima azione del secondo tempo (47′) Cuadrado rischia un clamoroso autogol colpendo di testa verso la sua porta, per fortuna del colombiano Szczesny è reattivo e mette in angolo. Al 55′ Orsolini rientra sul sinistro e calcia a giro costringendo il portiere polacco della Vecchia Signora a distendersi sulla destra per evitare la marcatura. 3 minuti più tardi ennesima occasione sprecata dal Bologna con Sansone che spara in tribuna da buona posizione.

Sulla successiva ripartenza Cuadrado, un po’ egoista (c’era Ronaldo in area posizionato meglio), calcia da posizione angolata guadagnando solo un calcio d’angolo. Al 70′ il neoentrato Morata va subito vicino al gol trovando l’intervento del solito Skorupski che mette in angolo. Sul successivo cross dalla bandierina McKennie fa 2-0 con un bel colpo di testa sul quale stavolta il numero 28 rossoblù non può arrivarci. Due minuti dopo ancora l’ex Schalke 04 su assist di Ronaldo, ma Skorupski gli nega la gioia della doppietta.

8 minuti più tardi si fa vedere anche CR7, ma il suo destro è debole e non crea problemi alla retroguardia emiliana. Sansone calcia al volo all’84’, ma il suo tentativo finisce fuori alla destra di Szczesny. All’86’ Rabiot va vicino al 3-0, ma ancora Skoruspki mette fuori. Il portiere del Bologna, sicuramente il migliore in campo dei suoi, si ripete nel finale su Cristiano Ronaldo. Al termine dei 3 minuti di recupero concessi da Sacchi, la partita finisce: Juventus batte Bologna 2-0.

Video Gol Highlights Juventus-Bologna 2-0, 19° giornata Serie A 24-01-2021

Il tabellino di Juventus-Bologna 2-0, 19° giornata Serie A 24-01-2021

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci (78′ De Ligt), Chiellini, Danilo; McKennie (91′ Demiral), Arthur (78′ Rabiot), Bentancur, Bernardeschi (68′ Morata); Kulusevski (78′ Ramsey), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (46′ Soumaoro), Danilo, Tomiyasu, Dijks (75′ Palacio); Schouten, Svanberg (64′ Dominguez); Orsolini (76′ Skov Olsen), Soriano, Vignato (46′ Sansone); Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Marcatori: 15′ Arthur (J), 71′ McKennie (J)

Ammoniti: 14′ Vignato (B), 21′ Kulusevski (J), 47′ Chiellini (J), 52′ Arthur (J), 62′ Dijks (B)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS