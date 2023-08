Video Gol Highlights Juventus-Bologna 1-1: Sintesi 27-8-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Bologna 1-1, 2° Giornata Serie A: segnano Ferguson e Vlahovic

Solo un pareggio tra Juventus e Bologna all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nella partita del pomeriggio della domenica della seconda giornata di Serie A.

Niente da fare per i bianconeri all’esordio davanti ai propri tifosi dopo la vittoria nel primo turno, mentre i felsinei rialzano la testa dopo la sconfitta della scorsa settimana.

Sintesi di Juventus-Bologna 1-1

Out De Sciglio, Kaio Jorge e Szczesny per Massimiliano Allegri, che schiera Perin a porta, il trio formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa, confermando Weah, Cambiaso e Fagioli a centrocampo con Locatelli e Rabiot, mentre in attacco ci sono Chiesa e Vlahovic.

Non ci sono Barrow e Soumaoro per Thiago Motta, che punta su Posch, Beukema, Lucumì e Lykogiannis in difesa a protezione di Skorupski, abbassato Aebischer in mediana con Moro, mentre Orsolini, Ferguson e Ndoye agiscono sulla trequarti alle spalle di Zirkzee.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti sono compatti, pressano con la giusta aggressività, risultano ordinati e letali in fase difensiva.

Dopo i gialli a Rabiot e Posch, gli ospiti sembrano sfruttare meglio i contropiedi, risultando pericolosi con Ndoye, sul quale è attento Perin.

E’ solo il preludio per il gol del vantaggio, che arriva al 24′ minuto quando gli ospiti sbloccano il risultato con il solito Ferguson, su assist meraviglioso di Zirkzee.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che sbagliano troppo in fase di impostazione, risultano frenetici e con poche idee, soffrendo le giocate degli ospiti, che sfiorano il raddoppio ancora con Ferguson.

Cambia sensibilmente il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dal monologo dei padroni di casa, che iniziano un vero e proprio assedio alla difesa degli ospiti, completamente rintanati nella propria metà campo.

Dopo aver annullato la rete di Vlahovic al 54′ minuto per posizione di fuorigioco, decisivo il VAR, i padroni di casa ci provano anche con Bremer, ma senza successo.

Spazio ai cambi: dentro Dominguez, Corazza, Karlsson, Pogba, Iling Junior e Milik al posto di Moro, Lykogiannis, Orsolini, Fagioli, Cambiaso e Chiesa.

Al 79′ minuto i padroni di casa pareggiano con un colpo di testa imperioso di Vlahovic sul cross perfetto di Iling Junior.

Entrano Yildiz, subito ammonito, McKennie, El Azzouzi e Fabbian al posto di Locatelli, Weah, Aebischer e Ndoye durante l’inutile assedio finale dei padroni di casa.

Highlights e Video Gol di Juventus-Bologna 1-1:

Tabellino di Juventus-Bologna 1-1

Marcatori: pt 24′ Ferguson (B); st 35′ Vlahovic (J).

Assist: pt 24′ Zirkzee (B); st 35′ Iling-Junior (J).



Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, (37′ st McKennie) Fagioli (21′ st Pogba), Locatelli (37′ st Yildiz), Rabiot, Cambiaso (21′ st Iling-Junior); Vlahovic, Chiesa (28′ st Milik). A disp. Pinsoglio, Daffara, Huijsen, Gatti, Rugani, Nicolussi Caviglia, Miretti, Kostic, Soulé, Kean. All. Allegri.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis (15′ st Corazza); Moro (15′ st Dominguez), Aebischer (40′ st El Azzouzi); Ndoye (47′ st Fabbian), Ferguson, Orsolini (15′ st Karlsson); Zirkzee. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Urbanski, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta.



Arbitro: Di Bello.

Ammoniti: pt 12′ Rabiot (J), 18′ Posch (B); st 43′ Yildiz (J).