Video Gol Highlights Italia U21-Indonesia U20 1-0: Sintesi 12-06-2024

Il Risultato di Italia U21-Indonesia U23 1-0: gara relativamente facile, risolta da Raimondo, e pass per la finale per il 3° posto conquistato. Domenica alle 14:30 affronteremo la Francia.

La Sintesi di Italia U21-Indonesia U23 1-0

La prima frazione è tutt’altro che divertente, tale è il tatticismo esasperato degli indonesiani che parcheggiano l’autobus e punzecchiano ogni tanto in ripartenza.

I nostri lavorano gli avversari ai fianchi, ma creiamo pochissimo, se non nulla, e ci limitiamo a qualche tiraccio da fuori che termina abbondamente oltre la traversa.

Dopo una pericolosa punizione per gli indonesiani che Rinaldi devia in corner, proviamo a fare di più e al 38° troviamo la rete che ci permette di indirizzare un match molto spigoloso: Raimondo controlla un pallone vagante in area e, praticamente da fermo, mette in rete con un diagonale chirurgico.

Il primo tempo è tutto qui; non un gran gioco, alcuni errori, ma oggi bisogna pensare ai tre punti.

Poca cosa sono gli indonesiani e non fatichiamo a mantenere il vantaggio minimo. Facciamo correre la palla, proviamo a sfondare con fortune alterne e pecchiamo di eccessiva frettolosità quando ci appropinquiamo alla loro area indugiando troppo nell’ultimo passaggio o calciando fuori bersaglio.

A metà ripresa Volpato sfiora il 2-0 tirando sui piedi di Algiffari da buona posizione e all’81° si fa insidiosa anche l’Indonesia con un tiro dalla trequarti di Abdulmanan parato da Rinaldi.. Dopo tre minuti di recupero, la partita si conclude.

Highlights e Video Gol di Italia U21-Indonesia U23 1-0

Il Tabellino di Italia U21-Indonesia U23 1-0

Italia Under 21 (3-4-2-1): Rinaldi; Bertola, Ghilardi, Faticanti (59′ Turicchia); Zanotti, Pieragnolo (59′ Veroli), Zuccon (71′ Cerri), Fontanarosa; Volpato (71′ Esposito), Pisilli (84′ Tongya); Raimondo. Ct: Nunziata

Indonesia Under 20 (5-4-1): Algiffari; Hidayat (46′ Geypens), Zaki, Arel, Hamzah, Hinoke; Abdulmanam, Pamungkas, Firmansyah (59′ Da-bin), Dennis (59′ Jardim); Kakà. Ct: Sjafri

Marcatori: 38′ Raimondo

Arbitro:

Ammoniti: Bertola, Fontanarosa, Kakà, Pieragnolo e Ghilardi

