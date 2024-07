Video Gol Highlights Italia U19-Norvegia U19 2-1: sintesi 15-07-2024

Il Risultato di Italia U19-Norvegia U19 2-1, 1° giornata Gruppo A Europei Under 19: molto buono il nostro esordio a Belfast, anche se ci vuole un gol norvegese per divenire maggiormente cinici in avanti e ribaltare il risultato. I primi tre punti sono nostri e fra tre giorni affronteremo i padroni di casa nordirlandesi per conseguire il passaggio del turno in anticipo.

Braut ci spaventa, ma Di Maggio e Zeroli, ambedue serviti da Pafundi, rimettono le cose a posto.

La Sintesi di Italia U19-Norvegia U19 2-1

La sfida inaugurale del torneo è per un’abbondante mezz’ora priva di spunti e sbocchi e vede i nostri cercare con scarsa fortuna la porta e i nordici difendersi molto bene e provare a rendersi pericolosa con la specialità della casa, i calci piazzati.

Tolti due tiri in porta centrali e facilmente parati da Borsheim, un destro a giro di Di Maggio al 10° e una punizione di Pafundi al 20°, fatichiamo a creare occasioni e pian piano la Norvegia si fa più intraprendente e pericolosa.

Tale pericolosità è ancor più evidente quando la squadra scandinava passa in vantaggio al 35°: una nostra azione difensiva si rivela tutt’altro che efficace e Pedersen, intercettato un pallone al limite dell’area, serve in area Braut, liberissimo di girarsi e trafiggere Marin con un sinistro non particolarmente angolato che sfugge dalle mani del nostro estremo difensore.

Reagiamo con poca cattiveria producendo, ancora con Di Maggio, solo un altro tiro centrale al 41°, ma lo stesso numero 8 ci rimette in carreggiata al 44°: liberato al tiro da uno spettacolare tacco di Pafundi, il trequartista inventa un poderoso destro dal limite che termina nell’angolo lontano e ci restituisce la serenità.

La prima frazione va in archivio dopo un solo minuto di recupero.

La nostra ripresa comincia benissimo, prendiamo una traversa e un palo rispettivamente con Di Maggio e Pafundi e, dopo un gol annullato a Chiarodia per fuorigioco, al 51° passiamo in vantaggio con merito grazie a Zeroli, che con un bel colpo di testa su corner di Pafundi batte ancora Borsheim.

Per larghi tratti non soffriamo né cerchiamo il tris, ma all’80° un tiro fuori di poco di Austbo ci dà qualche brivido e altri i norvegesi li procurano quando prendono ad attaccare in massa, ma a tutto liscio e sfioriamo anche il 3-1 nel primo dei quattro minuti di recupero con un contropiede che né Camarda, abbattuto dal portiere, né Sia, che calcia trovando la respinta dell’estremo difensore stesso, riescono a capitalizzare. Poco dopo giunge il triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Italia U19-Norvegia U19 2-1

Il Tabellino di Italia U19-Norvegia U19 2-1

Italia U19 (4-3-1-2): Marin; Magni, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella (85′ Camarda), Lipani (73′ Harder), Di Maggio (73′ Mannini); Zeroli; Pafundi (85′ Sia), Ebone (64′ Anghelé). CT: Corradi

Norvegia U19 (4-1-4-1): Borsheim; Rosten (86′ Kjelsen), Holten, Haram, Andresen; Fauske Helland; Pedersen (57′ Faraas), Granaas, Hernes (80′ Loftesnes-Bjune), Bang-Kittilsen (57′ Austbo); Braut. CT: Pimenta

Marcatori: 35′ Braut, 44′ Di Maggio e 51′ Zeroli

Arbitro: Marian Barbu (ROM)

Ammoniti: Braut, Anghelé, Camarda, Harder e Marin

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.