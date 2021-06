Video Gol Highlights Italia-Turchia 3-0: Sintesi Euro 2020 11-06-2021

Video Gol Highlidgts e Sintesi di Italia-Turchia 3-0: ottimo esordio per gli azzurri di Mancini che vincono il match d’esordio ad Euro 2020 grazie ai gol nel secondo tempo di Insigne, Immobile e autogol di Demiral.

Malgrado un arbitraggio discutibile, gli azzurri dominano per novanta minuti e siglano ben tre gol, tutti nella ripresa, e ai turchi è andata anche bene. Corsa, fantasia, voglia da una parte e approssimazione e baricentro in difesa dall’altra, questa in parole povere la gara inaugurale di Euro 2020 (o 2021).

Nel secondo tempo Demiral inaugura la kermesse con un’autorete, Immobile indirizza il match e Insigne lo chiude.

Il prossimo match dell’Italia sarà mercoledì 16 giugno alle 21:00 contro la Svizzera.

La Sintesi di Italia-Turchia 3-0

La selezione di Gunes è chiusa e non lascia nemmeno uno spiffero e così gli azzurri devono faticare moltissimo anche solo per ragionare oltre. Il primo pericolo vero giunge comunque presto, al 18°, ed è un classico destro a giro di Insigne, che scambia al limite dell’area con Barardi e conclude male buttando via la chance.

Quattro minuti dopo l’Italia è ancora vicina alla rete: Insigne mette il pallone in mezzo dalla bandierina e Chiellini, in totale solitudine, colpisce di testa cercando l’incrocio e trovando la grandissima parata di Cakir.

Successivamente si apre una lunga fase contraddistinta da vari errori di impostazione, e non solo, e occasioni vere non ne arrivano più fino al recupero, nel quale Soyuncu, in piena area, devia con un braccio un cross di Spinazzola: il penalty è netto, ma Makkelie e il VAR non sono dello stesso parere e così gli azzurri vanno al riposo arrabbiati e confusi per l’assurda decisione.

Il ritorno in campo vede gli azzurri sempre in avanti e al 53° arriva il meritatissimo vantaggio: Barardi riceve palla sulla destra e crossa in mezzo ove trova la deviazione, vincente e sfortunata, di Demiral, che “realizza” il primo gol di questa edizione dell’Europeo.

Sulle ali dell’entusiasmo l’Italia si mette all’opera per trovare il raddoppio il prima possibile. Cakir sventa i tentativi di Spinazzola e Locatelli, Berardi non inquadra il bersaglio e, infine, al 66°, Immobile trova il gol scaraventando nella porta una conclusione di Spinazzola ancora respinta dal portiere turco.

La partita è ormai senza storia, i ragazzi di Mancini fanno ciò che vogliono e al 79° trovano il tris: Cakir la fa grossa sbagliando il rinvio e così Immobile, impossessatosi della sfera, serva con un filtrante Insigne per la specialità della casa, il tiro a giro, che finisce nell’angolo lontano e chiude definitivamente il conto.

La partita finisce praticamente qui. Nel finale solo un brivido, un tentativo di Yilmaz sventato da Chiellini in scivolata.

Il Video Gol Highlights di Italia-Turchia 3-0:

Il Tabellino di Italia-Turchia 3-0

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (46′ Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (73′ Cristante); Berardi (85′ Bernardeschi), Immobile (81′ Belotti), Insigne (81′ Chiesa). CT: Roberto Mancini

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu (65′ Kahveci); Karaman (76′ Dervisoglu), Tufan (64′ Ayhan), Yazici (46′ Under), Calhanoglu; Yilmaz. CT: Senol Gunes

Marcatori: 53′ aut. Demiral, 66′ Immobile, 79′ Insigne,

Arbitro: Danny Makkelie (OLA)

Ammoniti: Soyuncu e Dervisoglu

