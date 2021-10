Video Gol Highlights Italia-Spagna 1-2: Sintesi 6-10-2021

Video Gol e Highlights Italia-Spagna 1-2, Semifinale Nations League: doppietta di Ferran Torres, espulso Bonucci, inutile la rete di Pellegrini

La Spagna batte l’Italia allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella semifinale di Nations League 2021.

Finisce così il record di imbattibilità degli azzurri dopo trentasette partite consecutive e il titolo di campione d’Europa. Resta solo la finalina per il terzo posto di domenica ora di pranzo.

Niente da fare per la nazionale del ct Roberto Mancini, che viene eliminata dalla competizione, proprio sul più bello, ma una vittoria meritata per gli spagnoli, che si qualificano in finale, dove affronteranno la vincente tra Francia e Belgio.

Sintesi di Italia-Spagna 1-2

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa partono molto bene, pressando in maniera asfissiante gli ospiti, che fanno il solito possesso palla di grande qualità.

Dopo la bella conclusione di Chiesa, bravo Simon a rispondere presente, al 17′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Ferran Torres, che sfrutta al meglio il cross di Oyarzabal.

I padroni di casa accusano il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia degli ospiti, che provano ad approfittarne per spingere sull’acceleratore e rendersi pericolosi con Marcos Alonso, ma il palo prima e Bonucci poi aiutano Donnarumma dopo una clamorosa papera.

Con il passare dei minuti i padroni di casa riescono a trovare le giuste distanze e sfiorano più volte il pareggio con Bernardeschi, anche lui sfortunato nel colpire il palo, e Insigne, clamorosamente poco cinico davanti al portiere, ma Donnarumma deve farsi trovare attento su Oyarzabal.

Nel finale, però, succede di tutto, visto che prima al 42′ minuto viene espulso Bonucci per doppia ammonizione e poi gli ospiti raddoppiano al 47′ minuto, ancora Ferran Torres, che si regala la doppietta, su secondo assist di giornata di Oyarzabal.

Nel secondo tempo calano sensibilmente i ritmi di gioco, sia perché i padroni di casa accusano l’inferiorità numerica, sia perché gli ospiti preferiscono addormentare la partita.

In realtà, non mancano le occasioni, come dimostra il palo colpito da Chiesa, seppur in posizione di fuorigioco, e il colpo di testa a fil di palo di Oyarzabal, sul quale poco dopo Donnarumma si supera al termine di un bel contropiede.

Al 83′ minuto i padroni di casa provano a riaprire la partita dando un senso al finale segnando con Pellegrini, su assist di Chiesa, al termine di un bellissimo contropiede.

Nel finale gli ospiti sono davvero bravissimi a nascondere la palla, non permettendo ai padroni di casa di rendersi pericolosi.

Highlights e Video Gol di Italia-Spagna 1-2:

Tabellino di Italia-Spagna 1-2

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci 4,5, Bastoni, Emerson; Verratti 5 (13′ st Locatelli), Jorginho 5,5 (19′ st Pellegrini), Barella 5 (27′ st Calabria); Chiesa, Bernardeschi 5,5 (1′ st Chiellini), Insigne 5 (13′ st Kean).

Ct: Mancini

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, P. Torres, Alonso; Koke 6 (30′ st Merino), Busquets, Gavi 6,5 (39′ st Sergi Roberto); Oyarzabal, Sarabia 6,5 (30′ st Gil), F. Torres 7,5 (4′ st Pino);

Ct: Luis Enrique

Arbitro: Karasev

Marcatori: 17′ e 45’+1 F. Torres (S), 38′ st Pellegrini (I)

Ammoniti: Sarabia (S), Azpilicueta (S), Pino (S), Locatelli (I), Oyarzabal (S)

Espulsi: Bonucci (I, somma di ammonizioni)

Migliori Bookmakers AAMS