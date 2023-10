Video Gol Highlights Italia-Norvegia 2-0, Qualificazioni Europee Under 21: sintesi 17-10-2023

Highlights e Video Gol di Italia-Norvegia 2-0: a Bolzano gli azzurri disputano una buona gara, non rischiano quasi mai e incamerano altri tre punti preziosi.

Baldanzi apre le marcature a metà primo tempo con un’azione personale e ad inizio ripresa manda in gol anche Esposito.

L’Italia va a 7 punti e si issa al 2° posto, alle spalle dell’Irlanda capolista a punteggio pieno dopo tre giornate, agguantando la Lettonia, a 7 punti anch’essa, ma dopo cinque partite e non tre come quelle disputate dagli azzurrini e dagli irlandesi.

La Sintesi di Italia-Norvegia 2-0

Costellata da troppe imprecisioni da parte entrambe, la prima frazione è scarna di episodi fino al vantaggio azzurro: il minuto è il venticinquesimo ed è Baldanzi a sbloccare il risultato con un’azione personale culminante con un rimpallo vinto dopo l’ingresso in area e finalizzata da un sinistro incrociato che batte Sjoeng.

La Norvegia non fa praticamente nulla e l’Italia potrebbe raddoppiare in due, se non tre, circostanze: in due di queste Baldanzi prima ed Esposito poi non riescono a raggiungere due invitanti traversoni bassi, mentre l’altra è un tiro, ancora di Esposito, provvidenzialmente deviato in corner dal difensore Lovik.

Il primo tempo non ha altri epidosi degni di nota e va in archivio dopo due minuti di recupero.

Venti secondi dopo la ripresa del gioco, gli azzurrini raddoppiano meritatamente grazie ad Esposito, che firma il suo primo gol in Under 21 con un tocco di piatto da centroarea mettendo a frutto l’iniziativa di Baldanzi e il relativo, comodo, assist dalla fascia destra.

I norvegesi non sembrano scuotersi nemmeno dopo aver subito il raddoppio, ma all’improvviso sfiorano il gol grazie ad un acuto del numero 10 Hansen-Aaroen, che al 62° entra in area e conclude con un diagonale di destro che Desplanches devia in corner con uno splendido tuffo.

Dopo questo brivido, non accade praticamente altro: l’Italia torna a mantenere il controllo del gioco e costringe la Norvegia ad inseguire vanamente pallone e giocatori, avversari fino al triplice fischio, arrivato dopo sei minuti di recupero e subito dopo il mancato 3-0, sfiorato da Oristanio in contropiede.

Video Gol e Highlights di Italia-Norvegia 2-0

Il Tabellino di Italia-Norvegia 2-0

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti (87′ Kayode), Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove (72′ Fabbian), Prati, Ndour; Casadei (72′ Miretti); Esposito (87′ Calafiori), Baldanzi (57′ Oristanio). C.T.: Nunziata

Norvegia (3-4-3): Sjoeng; Lovik (77′ Riisnaes), Opsahl, Hjelde; Wolfe, Amstad, Gulliksen (58′ Oppegard), Zafeiris, Mugisha, Hansen-Aaroen, Schjelderup (86′ Nordas). C.T.: Jalland

Marcatori: 25′ Baldanzi e 46′ Esposito

Arbitro: Lardot (BEL)

Ammoniti: Coppola, Opsahl, Ndour, Schjelderup, Bove, Fabbian e Pirola