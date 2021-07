Video Gol Highlights Italia-Inghilterra 1-1 (4-3 dcr): Sintesi Finale Europei 11-7-2021

Video Gol e Highlights Italia-Inghilterra 1-1 (4-3 dcr), Finale Europei 11-7-2021: Bonucci rimonta Shaw, poi decisivo Donnarumma ai calci di rigore, azzurri del ct Mancini Campioni d’Europa!!!

L’Italia batte ai calci di rigore l’Inghilterra al Wembley Stadium di Londra nella finale degli Europei.

Gli azzurri del ct Roberto Mancini si laureano Campioni d’Europa!!!

Sintesi di Italia-Inghilterra 1-1 (4-3 dcr)

Non potrebbe iniziare peggio di così la partita per gli italiani, visto che il primo tempo si apre subito con il gol del vantaggio degli inglesi, che sbloccano il risultato al 2′ minuto con un sinistro di Shaw, lasciato libero da Di Lorenzo sul cross di Trippier.

Fastest goal ever in a EURO final (1 minute, 57 seconds) ✅



⚽️ Luke Shaw#EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/FSEqkNwBk7 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Gli italiani sembrano accusare il colpo, non riescono proprio ad arrivare sulla trequarti anche grazie all’ottima strategia tattica approntata dagli inglesi, che fanno catenaccio difendendo a cinque dietro, più i due mediani fisici, chiudendo tutti gli spazi e risultano pericolosi in contropiede con i propri attaccanti veloci.

Con il passare dei minuti, però, gli italiani cominciano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro ed attaccano a testa bassa la difesa degli avversari, che rischiano solo su una serpentina incredibile di Chiesa, che sfiora il palo con un sinistro a fulmicotone.

Il secondo tempo si apre come si era chiusa la prima frazione di gioco, cioè con gli italiani padroni del campo e del gioco e gli inglesi completamente rintanati nella propria metà campo.

Gli italiani si affidano alle giocate di Chiesa e Insigne, ma Pickford alza la saracinesca e manca anche un po’ di cinismo in fase di conclusione, mentre gli inglesi si fanno vedere in attacco solo con un colpo di testa di Stones su sviluppi di un calcio d’angolo.

Il gol è nell’aria e, infatti, gli italiani pareggiano giustamente al 68′ minuto, quando Bonucci ribadisce in rete dopo il miracolo di PIckford, aiutato dal palo, sul colpo di testa di Verratti, sul calcio d’angolo di Insigne.

📸 Seconds before Leonardo Bonucci became the oldest player to score in a EURO final (34 years, 71 days) ⚽️#EURO2020 | #ITA https://t.co/3FKTqPv1AV pic.twitter.com/0INcZdb6Wy — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Gli inglesi accusano un po’ il colpo, provano a cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, mettono un attaccante al posto di un difensore, ma a fare possesso palla sono gli italiani, che sfiorano la grande rimonta con Berardi, il cui sinistro risulta alto sulla traversa.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nei tempi supplementari, molto più equilibrati, visto che le due squadre appaiono molto stanche, ma a rendersi pericolosi sono gli italiani con Emerson e Locatelli, che trovano il solito perfetto Pickford, che non ha problemi sulla punizione di Bernardeschi.

Ai calci di rigore:

– Berardi gol

– Kane gol

– Belotti parato da Pickford

– Maguire gol

– Bonucci gol

– Rashford palo

– Bernardeschi gol

– Sancho parato da Donnarumma

– Jorginho parato da Pickford

– Saka parato da Donnarumma

Highlights e Video Gol di Italia-Inghilterra 1-1 (4-3 dcr):

Tabellino di Italia-Inghilterra 1-1 (4-3 dcr)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (13′ sts Florenzi); Barella (9′ st Cristante), Jorginho, Verratti (6′ pts Locatelli); Chiesa (40′ st Bernardeschi), Immobile (9′ st Berardi), Insigne (1′ pts Belotti).

A disp.: Sirigu, Meret, Pessina, Acerbi, Bastoni, Toloi. All.: Mancini



Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker (14′ sts Sancho), Stones, Maguire; Trippier (25′ st Saka), Philips, Rice (29′ st Henderson – 14′ sts Rashford), Shaw; Mount (9′ pts Grealish), Sterling; Kane.

A disp.: Ramsdale, Johnstone, Ming, Coady, Calvert-Lewin, James, Bellingham. All.: Southgate



Arbitro: Kuipers (Ola)

Marcatori: 2′ Shaw (In), 22′ st Bonucci (It)

Rigori: Berardi (It) gol, Kane (In) gol, Belotti (It) parata, Maguire (In) gol, Bonucci (it) gol, Rashford (In) palo, Bernardeschi (It) gol, Sancho (In) parata, Jorginho (It) parata, Saka (In) parata

Ammoniti: Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Jorginho (It); Maguire (In)

Espulsi: –

