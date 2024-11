Video Gol Highlights Italia-Francia 1-3: sintesi 17-11-2024

Il Risultato di Italia-Francia 1-3, 6° giornata Nations League: palesemente distratti e svagati, roviniamo il bellissimo percorso e perdiamo il primo posto a beneficio proprio dei transalpini. Svogliati e senza idee, ci svegliamo a tratti e proviamo a far qualcosa, ma senza mai dare l’idea di poter fare di più.

Un Digne dal sinistro inaspettatamente magico manda due volte a rete Rabiot e provoca l’autogol di Vicario. Inutile la nostra rete realizzata da Cambiaso.

Entrambi a 13 punti, veniamo scavalcati dalla Francia per una differenza reti peggiore e così il sorteggio del 22 novembre non ci vedrà teste di serie e alla Final Four troveremo Portogallo, Spagna e Germania.

La Sintesi di Italia-Francia 1-3

La nostra partita inizia nel peggiore dei modi e, come già accauto a Saint-Denis all’andata, sono i francesi a segnare subito: un corner dalla bandierina di sinistra battuto da Digne arriva a Rabiot che sovrasta Di Lorenzo e segna di testa nonostante l’estremo tentativo di salvataggio sulla linea di Dimarco.

Lo svantaggio ci sorprende e non riusciamo mai a renderci pericolosi per lungo tempo, tranne che con un tiro di Barella parato in due tempi da Maignan, e gli ospiti ci tengono sotto pressione senza creare ulteriori occasioni, ma su punizione dal limite, assegnata per fallo di Frattesi su Nkunku, al 33° Digne mostra un sinistro particolarmente sensibile e il suo tiro sbatte sulla traversa per poi toccare la schiena di Vicario e finire in rete. E’ autogol del nostro portiere.

Questo risultato ci costerebbe il primo posto nel girone e probabilmente questo timore ci sveglia e riusciamo subito ad accorciare le distanze: Dimarco effettua un’ ‘ottima sovrapposizione sulla propria corsia e riceve il filtrante di Tonali per poi crossare, Frattesi non arriva sul pallone e così l’onore del gol spetta a Cambiaso, che calcia di prima intenzione e segna di sinistro da distanza ravvicinata. Siamo di nuovo primi per differenza reti.

La partita è ora più vivace e i ritmi sono elevati, tuttavia non ci sono ulteriori occasioni e la prima frazione termina dopo un solo minuto di recupero.

La nostra ripresa è simile al primo parziale, priva di particolari idee e pericolosamente condotta più con l’intenzione di tenere a bada i francesi che di cercare il pareggio. In realtà qualche tentativo di tiro ci sarebbe, ma si tratta di conclusioni altamente imprecise di Dimarco e Locatelli.

Tale atteggiamento ci costa carissimo al 65°: un’altra punizione di Digne, stavolta dalla sinistra, arriva placidamente a Rabiot, che con un gran colpo di testa da fermo, e senza che il diretto marcatore Locatelli si opponga, indirizza la sfera all’incrocio.

Il risultato dell’andata è ora annullato e la Francia è al 1° posto. Per tornarvi dobbiamo segnare un altro gol e per due volte andiamo vicini a realizzarlo: al 68° Cambiaso sfiora il palo con un tiro a giro e poco dopo il neo entrato Kean perde aderenza e pallone dopo averlo difeso facendo a spallate con Konaté e subito prima di concludere.

Non corriamo come dovremmo e così la nostra opportunità migliore giunge solo nel quarto e ultimo minuto di recupero: è bravissimo Maignan su un tiro da dentro l’area di Kean; il match termina qui.

Highlights e Video Gol di Italia-Francia 1-3

Il Tabellino di Italia-Francia 1-3

Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (78′ Maldini), Frattesi (67′ Raspadori), Locatelli (67′ Rovella), Tonali, Dimarco (83′ Udogie); Barella; Retegui (67′ Kean). CT: Spalletti

Francia (4-3-1-2): Maignan; Koundé (82′ Pavard), Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot; Nkunku, Kolo Muani, Thuram (78′ Barcola). CT: Deschamps

Marcatori: 3′ e 65′ Rabiot, 33′ aut. Vicario e 35′ Cambiaso

Arbitro: Vincic (SLO)

Ammoniti: Frattesi, Kolo Muani e Guendouzi

