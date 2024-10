Video Gol Highlights Italia-Belgio 2-2: sintesi 10-10-2024

Highlights e Video Gol di Italia-Belgio 2-2, 3° giornata Nations League: roviniamo una partita pressoché perfetta per circa quaranta minuti, con tanto di due reti realizzate, con un errore in fase d’impostazione dal quale nasce l’espulsione di Pellgrini che consente ai belgi di riaprire la partita. Va bene così, ma quanti rimpianti!

Sul 2-0 grazie a Cambiaso e Retegui, veniamo raggiunti da De Cuyper e Trossard.

La classifica, vista la vittoria della Francia su Israele per 4-1, ora recita: Italia 7, Francia 6, Belgio 4 e Israele 0. Il prossimo appuntamento sarà a Udine, tra quattro giorni, contro gli israeliani.

La Sintesi di Italia-Belgio 2-2

Questa volta la nostra è una partenza felice e il gol fulmineo lo facciamo noi a una bellissima azione sviluppatasi sulla trequarti sinistra e che vede Dimarco, lanciato da Pellegrini, servire Cambiaso con un cross basso diretto verso il lato opposto e che De Cuyper devia pericolosamente rischiando un autogol evitato da Casteels, ma il già citato terzino della Juventus è pronto a ribadire a rete firmando il suo primo gol in azzurro.

Giochiamo benissimo, preferiamo i lanci verso Retegui a un possesso palla che a volte può risultare fine a se stesso e creiamo qualche grattacapo ai belgi fino a trovare il secondo gol al 24° con un’altra azione sontuosa: Dimarco e Cambiaso dialogano ancora con un rapido cambio di gioco e il secondo prova a regalarsi una doppietta inaspettata con un tiro da fuori che, respinto dal portiere ospite, giunge sul piede di Retegui per il facile tocco vincente.

Il nostro dominio è evidente e, pur non creando altre occasioni vere e proprie, proponiamo un gioco gradevole e veloce, ma a un certo punto ci specchiamo troppo e commettiamo l’errore di far rientrare in partita un Belgio fin qui assente o quasi: perdiamo palla sulla trequarti tentando un’uscita palla al piede e Pellegrini, anticipato nettamente da Theate, lo stende con un pericolosissimo intervento da tergo che gli costa l’espulsione.

Al minuto 42, in dieci, il Belgio ringrazia e passa alla cassa: lo schema eseguito sulla punizione dal limite porta alla sassata vincente di De Cuyper, che fulmina Donnarumma di destro e riapre la contesa; il primo tempo, prolungato di altri due minuti, si esaurisce senza altre emozioni.

La ripresa è inevitabilmente un calvario per noi: forte dell’uomo in più, il Belgio ci schiacchia sin dai primi minuti e non riusciamo più a lasciare la nostra metà campo se non di rado. Inevitabile, al 62°, il gol del pareggio sugli sviluppi di un corner che vede Trossard ricevere una sponda di Faes e insaccare con un tocco al volo nell’area piccola.

Siamo letteralmente in bambola e rischiamo di andare sotto più volte nei minuti successivi: al 63° un altro pallone perso viene conquistato da Openda, che si lancia verso la nostra area in beata solitudine per poi finire a terra dopo un contrasto di Bastoni: rischiamo rigore contro e un’altra espulsione, ma per fortuna il VAR segnala la liceità dell’intervento e gli ospiti devono accontentarsi di un corner.

Al 71° Openda è sulla traiettoria di un tiro di De Cuyper e il tiro di quest’ultimo, deviato, spiazza Donnarumma e per poco non finisce in rete.

Non riusciamo a uscire dalla nostra metà campo, ma in compenso evitiamo ulteriori pericoli riuscendo a rintuzzare le iniziative altrui finché non abbiamo un sussulto intorno all’89° con un pallone intercettato e calciato verso la porta da Frattesi e reso inoffensivo da una deviazione di Faes che agevola Casteels. Reclamiamo un rigore, ma il difensore ha toccato con il fianco.

Null’altro accade, nonostante i ben sei minuti di recupero e possiamo tirare un sospiro di sollievo dopo il triplice fischio.

Video Gol e Highlights di Italia-Belgio 2-2

Il Tabellino di Italia-Belgio 2-2

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi (90′ Bellanova), Ricci (70′ Fagioli), Tonali (80′ Pisilli), Dimarco (70′ Udogie); Pellegrini; Retegui (80′ Raspadori). Allenatore: Spalletti

​Belgio (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate (68′ Vranckx), De Cuyper; Tielemans, Mangala (68′ Castagne); De Ketelaere (68′ Lukebakio), Trossard, Doku (87′ Fofana); Openda (87′ Ngonge). Allenatore: Tedesco

Marcatori: 1′ Cambiaso, 24′ Retegui, 42′ De Cuyper e 62′ Trossard

Arbitro: Espen Eskas (Norvegia)

Ammoniti: Trossard, Donnarumma e Pisilli

Espulsi: 40′ Pellegrini

