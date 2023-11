Video Gol Highlights Irlanda-Italia 2-2, Qualificazioni Europee Under 21: sintesi 21-11-2023

Video Gol e Highlights di Irlanda-Italia 2-2: dopo un match sofferto e aggiustato in extremis, gli azzurrini possono festeggiare l’ottimo punto e il mantenimento della vetta della classifica.

L’Irlanda va in vantaggio due volte grazie a Phillips e Armstong, ma ogni volta c’è Gnonto che rimedia.

L’Italia va a 11 punti e resta al 1° posto davanti proprio agli irlandesi e guadagna anche un punto sulla Norvegia, oggi sconfitta in Turchia e rimasta a 9 punti nonché al 3° posto.

La Sintesi di Irlanda-Italia 2-2

Eccetto un clamoroso errore di Gnonto, che al 14°, a tu per tu con Keeley, calcia clamorosamente a lato, la partita non emoziona e ci vede sbagliare troppo in termini di palleggio e impostazione, ma anche dietro; tuttavia, gli irlandesi badano più alla difesa e non pungono.

O megio, non pungono finché non gli mettiamo noi il pallone sul piatto d’argento: al 31° Phillips sfrutta una colossale dormita difensiva nostrana dopo un tiro respinto da Desplanches e insacca di destro dopo un buffo liscio di un compagno di squadra alla ricerca del tiro al volo.

Ad aiutarci sono i padroni di casa sul finire del tempo: il vivace Gnonto cerca un traversone basso che Lawal tocca di mano regalandoci un rigore che lo stesso numero 10 trasforma con freddezza. La prima frazione non offre altro.

Un ennesimo errore difensivo, per non dire disastro, riporta gli irlandesi in vantaggio al 48°: è Armstrong a festeggiare ribadendo in rete un tiro da fuori area terminato sul palo e non raccolto da alcuno.

Non si può dire che accada molto nei minuti successivi; tantissimi gli errori dietro e davanti, varie le occasioni sprecate, la più clamorosa dopo il 90° per Zanotti, che non riesce a dare potenza a un pallone arrivatogli dopo che Gnonto aveva preso il palo.

Poco male perché lo stesso Gnonto, con una decisiva deviazione di un difensore, sigla il non demeritato 2-2 al 96° e gli azzurrini mantengono la vetta della classifica.

Highlights e Video Gol di Irlanda-Italia 2-2

Il Tabellino di Irlanda-Italia 2-2

Irlanda (3-4-1-2): Keeley; Grehan, Lawal, Garcia MacNulty; Curtis, Healy, Adeeko, Roughan (91′ Adaramola); Phillips; Armstrong (82′ Kenny), Emakhu (93′ Murphy). Ct: Crawford

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori (83′ Turricchia); Bove, Prati, N’Dour (56′ Koleosho); Fabbian (76′ Ambrosino); Esposito (46′ Casadei), Gnonto. Ct: Nunziata

Marcatori: 31′ Phillips, 46′ pt rig. e 96′ Gnonto e 48′ Armstrong

Arbitro: Tschudi (SVI)

Ammoniti: Coppola, Ndour, Emakhu, Lawal, Roughan, Keeley, Calafiori e Zanotti