Video Gol Highlights Iran-USA 0-1: Sintesi 29-11-2022

Gli Stati Uniti d’America battono l’Iran al Al Thumama Stadium di Doha nella terza ed ultima giornata del Gruppo B della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Sono tre punti fondamentali per gli americani, che conquistano la qualificazione agli ottavi di finale come seconda classificata, eliminando proprio gli asiatici dalla competizione.

Sintesi di Iran-USA 0-1

Indisponibili Jahanbakhsh per il ct Queiroz, che schiera Rezaeien, Housseini, Pouraliganji e Mohammadi in difesa a protezione del rientrante Beiranvand, con Noorollahi, Ezatolahi e Hajsafi in mediana e in attacco spazio a Azmoun con Taremi e Gholizadeh.

Il ct Berhalter punta su Dest, Carter-Vickers, Ream e Robinson in difesa davanti a Turner, confermando Musah in mediana con McKennie e Adams e Sargent in attacco con Weah e Pulisic.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli statunitensi fanno maggiormente possesso palla, ma gli iraniani non si limitano a difendere, visto che hanno un pressing aggressivo e trovano i propri attaccanti con regolarità.

Sono Pulisic e Weah i più pericolosi, ma anche Dest ci prova con una bella giocata, senza però trovare quella vincente.

Al 38′ minuto gli statunitensi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Pulisic, su assist di Dest, lanciato da McKennie.

Nel recupero gli statunitensi sfiorano il raddoppio con Sargent, viene annullata la rete di Weah per posizione di fuorigioco ed entra Karimi per Mohammadi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata di Ghoddos e Aaronson al posto di Azmoun e Pulisic e gli iraniani sembrano davvero trovare nuove energie e reagire alzando il baricentro, ma si scoprono e gli statunitensi provano ad approfittarne.

Ci prova più volte Ghoddos prima dell’entrata in campo di Acosta per McKennie, Jalali per Hajsafi , Wright per Sargent, Ansarifard per Golizadeh, Zimmerman per Dest, Moore per Weah e Torabi per Noorollahi e viene ammonito Hosseini.

Nell’assalto finale gli iraniani sfiorano il pareggio con un bellissimo colpo di testa a fil di palo di Pouraliganji e viene ammonito Jalali.

Highlights e Video Gol di Iran-USA 0-1:

Tabellino di Iran-USA 0-1

IRAN: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi (dal 45′ Karimi), Ezatolahi, Nourollahi (dal 70′ Torabi), Haji Safi (dal 70′ Jalali), Gholizadeh (dal 78′ Ansarifard), Taremi, Azmoun (dal 46′ Ghoddos).

USA: Turner, Dest (dall’82’ Zimmerman), Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, McKennie (dal 65′ Acosta), Musah, Weah (dall’82’ Moore), Pulisic (dal 46′ Aaronson) , Sargent (dal 77′ Wright).

GOL: Pulisic (U),

ASSIST: Dest (U),

AMMONITI: Adams (U), Jalali (I),

ESPULSI: Nessuno.