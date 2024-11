Video Gol Highlights Inter-Venezia 1-0: Sintesi 3-11-2024

Video Gol e Highlights Inter-Venezia 1-0, 11° Giornata Serie A: decide Lautaro Martinez

L’Inter batte il Venezia allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo serale della domenica dell’undicesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri, che si portano ad un solo punto dalla testa della classifica, fermando i lagunari dopo due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Inter-Venezia 1-0

Out Asllani e Carlos Augusto per Simone Inzaghi, che schiera Pavard, de Vrij e Bastoni in difesa davanti a Sommer, ancora Dumfries e Zielinski a centrocampo con Mkhitaryan, Barella e Dimarco, in attacco tornano Thuram e Lautaro Martinez dal primo minuto.

Non c’è Bjarkason per Eusebio Di Francesco, che punta su Idzes, Svoboda e Altare in difesa a protezione di Stankovic, a centrocampo giocano Zampano, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Andersen e Haps, in attacco c’è Oristanio con Pohjanpalo.

E’ una bella partita nel primo tempo, seppur disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno un vero e proprio monologo contro ospiti ben messi in campo, ma completamente rintanati nella propria difesa.

I padroni di casa avrebbero tantissime occasioni per sbloccare il risultato con Thuram, Zielinski, Mkhitaryan e Lautaro Martinez, ma manca sempre un po’ di cinismo e rischiano tantissimo sulla conclusione di Pohjanpalo, miracoloso Sommer, nel mezzo il giallo a de Vrij.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sverko e Busio al posto di Altare e Crnigoj, ma i padroni di casa accelerano il possesso palla contro ospiti che non si limitano a difendere e poi ripartire in contropiede.

Dopo il giallo a Zampano e al 51′ minuto viene annullata la rete a Mkhitaryan per posizione di fuorigioco, ma gli ospiti rispondono con Pohjanpalo, molto pericoloso, con Stankovic superlativo su Dumfries.

Al 65′ minuto i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato con Lautaro Martinez, che trova il gol del vantaggio su assist del solito Dimarco.

Ci prova subito dopo ancora Thuram, senza fortuna, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Bisseck, Taremi, Calhanoglu, Darmian, Duncan, Ellertsson, Yeboah e Frattesi, che subentrano per Bastoni, Lautaro Martinez, Barella, Dimarco, Andersen, Zampano, Nicolussi Caviglia, sul quale è bravo Sommer, e Zielinski.

Grandissima tripla occasione per i padroni di casa, che si rendono pericolosi con Thuram, Taremi e Dumfries, ma manca la giocata vincente, mentre Stankovic si esalta ancora su ancora su Calhanoglu, mentre Yeboah si divora il pareggio all’ultimo, segnato da Sverko al 97′ minuto, ma annullato per fallo di mano.

Highlights e Video Gol di Inter-Venezia 1-0:

Tabellino di Inter-Venezia 1-0

Inter (3-5-2): Sommer 7; Pavard 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (25′ st Bisseck 6); Dumfries 7, Barella 6,5 (25′ st Calhanoglu 6,5), Zielinski 6,5 (39′ st Frattesi sv), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 7 (31′ st Darmian sv); Thuram, Lautaro (25′ st Taremi 6)

A disposizione: Di Gennaro, Martinez J., Arnautovic, Correa, Acerbi, Buchanan, Palacios

Allenatore: Inzaghi S. 6,5



Venezia (3-5-2): Stankovic 6,5; Altare 5,5 (1′ st Sverko 5,5), Svoboda 5,5, Idzes; Zampano 5,5 (32′ st Ellertsson sv), Crnigoj 5,5 (1′ st Busio 6), Nicolussi Caviglia 6 (38′ st Yeboah sv), Andersen 5,5 (32′ st Duncan sv), Haps 5,5; Pohjanpalo 5,5, Oristanio 6

A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Sagrado, Schingtienne, Candela, Raimondo, Carboni F., El Haddad, Doumbia

Allenatore: Di Francesco 5,5



Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 20′ st Lautaro

Ammoniti: Pavard (I), Zampano (V)

Espulsi: –

