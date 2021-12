Video Gol Highlights Inter-Torino 1-0: Sintesi 22-12-2021

Video Gol e Highlights Inter-Torino 1-0, 19° Giornata Serie A: segna Dumfries

L’Inter batte il Torino allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nell’anticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata e dell’anno solare 2021.

Non si ferma più il cammino dei nerazzurri, che conquistano la settima vittoria consecutiva e allungano, almeno momentaneamente, in classifica, difendendo il primo posto con quarantasei punti in classifica.

I granata perdono dopo quattro risultati utili consecutivi, in cui avevano collezionato due pareggi consecutivi e due vittorie consecutive, portandosi all’undicesimo posto con venticinque punti in classifica.

Squadra assolutamente titolare, o quasi, per Simone Inzaghi, che sorprende tutti schierando Vidal al posto dell’indisponibile Barella in una mediana completata dai soliti imprescindibili Brozovic e Calhanoglu, mentre conferma Dumfries sulla fascia destra e Perisic dalla parte opposta, lasciando solo in panchina Dimarco, che non trova posto nemmeno nella difesa a tre costituita da Skriniar, De Vrij e Bastoni, davanti a capitan Handanovic, e in attacco solita coppia dei bomber formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

Schieramento speculare per Ivan Juric, che ritrova Djidji in difesa, dove Buongiorno viene preferito a Rodriguez al fianco di Bremer, a protezione di Milinkovic-Savic, e conferma Pjaca sulla trequarti, con il solito Brekalo, a causa dell’assenza di Praet, alle spalle di Sanabria unica punta, mentre sulle fasce ci sono Singo e Aina e in mediana la solita coppia costituita da Pobega e Lukic.

E’ una partita molto combattuta e divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere nella propria metà campo, visto che cercano di pressare con aggressività gli avversari.

Iniziano meglio gli ospiti, che obbligano Handanovic a due parate importanti, prima su Brekalo e poi su Pjaca. I padroni di casa rispondono con Bastoni, impreciso, e Brozovic, centrale e facile per Milinkovic-Savic.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 30′ minuto quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Dumfries al termine di un bellissimo contropiede ben gestito da Dzeko, suo l’assist vincente.

Gli ospiti provano a reagire, ma sono troppo precipitosi e non trovano la giocata vincente, anche a causa dell’ottima gestione dei padroni di casa, che nel finale sfiorano addirittura il raddoppio con Lautaro Martinez, servito da Calhanoglu, che salta il portiere avversario, ma poi non trova la porta sul più bello.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo completamente diverso dalla prima frazione di gioco, visto che calano clamorosamente i ritmi e sembra vincere il tatticismo tra due squadre molto equilibrate e compatte, in cui i padroni di casa si fanno preferire con un possesso palla avvolgente.

Proprio per questo, gli ospiti provano a smuovere le acque inserendo Warming al posto di Sanabria e, dopo l’ammonizione di Calhanoglu, anche Rodriguez e Mandragora, che sostituiscono Buongiorno e Pobega.

I risultati sembrano farsi subito palesi, visto che Handanovic deve fare il fenomeno sulla punizione di Lukic, ma i padroni di casa decidono di correre ai ripari mettendo carne fresca a cuocere con Vecino e Sanchez al posto di Calhanoglu e Lautaro Martinez, oggi molto spenti e palesemente stanchi.

Per l’assalto finale gli ospiti schierano anche Praet e Ansaldi per Brekalo e Singo, ma i padroni di casa sono bravissimi ad addormentare la partita allontanando gli ospiti, che non riescono mai a creare pericoli e sfiorando il raddoppio con Sanchez prima dell’entrata in campo di Dimarco al posto di Perisic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (38′ st D’Ambrosio), Vidal (38′ st Sensi), Brozovic, Calhanoglu (24′ st Vecino), Perisic (45′ st Perisic); Dzeko, Lautaro Martinez (24′ st Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, Darmian, Satriano. All.: Simone Inzaghi.



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (20′ st Rodriguez); Singo, Lukic, Pobega (20′ st Mandragora), Aina (31′ st Ansaldi); Brekalo (31′ st Praet), Pjaca; Sanabria (14′ st Warming). A disposizione: Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Kone, Linetty, Rincon. All.: Juric.



Arbitro: Guida

Marcatori: 30′ Dumfries

Ammoniti: Calhanoglu (I)

