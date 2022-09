Video Gol Highlights Inter-Torino 1-0: Sintesi 10-9-2022

Video Gol e Highlights Inter-Torino 1-0, 6° Giornata Serie A: decide Brozovic

L’Inter batte di misura il Torino allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel secondo anticipo del sabato della sesta giornata di Serie A.

I nerazzurri tornano alla vittoria dopo la sconfitta nel derby e in coppa, collezionando la quarta vittoria in un campionato che li vede a quota dodici punti.

I granata perdono la loro seconda partita di questo campionato e sono fermi a quota dieci punti in classifica.

Sintesi di Inter-Torino 1-0

Out Dalbert e Lukaku per Simone Inzaghi, che schiera Dimarco in difesa con De Vrij e Skriniar, mentre sulle fasce giocano Dumfries e Darmian. In mediana c’è Barella con Brozovic e Calhanoglu, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko. A porta torna Handanovic.

Non ci sono Berisha, Miranchuk, Ricci e Fares per Ivan Juric, che si affida a Djidji, Buongiorno e Rodriguez in difesa, a protezione di Milinkovic-Savic, lanciando Vojvoda e Lazaro sulle fasce, mentre in mediana giocano Linetty e Lukic. In attacco Vlasic e Seck agiscono alle spalle di Sanabria.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi risultano blandi, almeno nel giro della palla. Infatti, le due squadre pressano con grande aggressività e sono brave a ripartire in contropiede, ma mostrano evidenti difficoltà quando devono creare spazi a difesa schierata.

Il più pericoloso dei padroni di casa è Lautaro Martinez, ma è molto impreciso nelle sue conclusioni, mentre gli ospiti sfiorano due volte il gol del vantaggio con Vlasic e Seck, sui quali Handanovic risulta decisivo e nel finale ci prova anche Brozovic senza fortuna.

E’ sicuramente molto più bello e divertente il secondo tempo, visto che i ritmi si alzano sensibilmente, soprattutto per merito degli ospiti, che aumentano l’intensità del pressing e sono velocissimi a ripartire in contropiede.

A salire in cattedra è Handanovic, che alza la saracinesca sul colpo di testa imperioso di Sanabria, poco dopo ammonito, così come Brozovic, sul calcio di punizione di Rodriguez e sul tiro di Vlasic, mentre il sinistro di Dimarco non trova la porta e Milinkovic-Savic è attento su Dzeko.

Dopo l’ammonizione di Lukic è il momento delle sostituzioni: dentro Correa e Bastoni, fuori Dzeko e Dumfries, poi Ilkhan e Radonjic per Seck e Linetty.

Gli ospiti fanno benissimo in fase di transizione, bravissimi a rubare palla a centrocampo e impegnare ancora Handanovic con il solito Vlasic, mentre Milinkovic-Savic si fa trovare pronto sul colpo di testa di Skriniar.

C’è spazio anche per Mkhitaryan e Bellanova per Dimarco e Calhanoglu e per Zima al posto di uno stanchissimo Rodriguez, ma a divorarsi il gol del vantaggio è Lautaro Martinez, anche ammonito, che di testa fa la barba al palo poco prima di una parata decisiva di Handanovic su Radonjic.

Nel finale entra Gosens per Darmian nel tentativo di forcing finale dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al 89′ minuto trovando il gol del vantaggio con Brozovic su assist perfetto di Barella.

Highlights e Video Gol di Inter-Torino 1-0:

Tabellino di Inter-Torino 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (31′ st Bellanova); Dumfries (23′ st Bastoni), Barella, Brozovic, Calhanoglu (31′ st Mkhitaryan), Darmian (40′ st Gosens); Dzeko (23′ st Correa), Lautaro Martinez.

A disp.: Cordaz, Onana, Gagliardini, Asllani, Acerbi, D’Ambrosio, Carboni. All.: Inzaghi



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (31′ st Zima); Lazaro (45′ st Singo), Lukic, Linetty (24′ st Ilkhan), Vojvoda; Vlasic, Seck (24′ st Radonjic); Sanabria (45′ st Pellegri).

A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Karamoh, Adopo, Aina, Garbett. All.: Juric (in panchina Paro)



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 44′ st Brozovic (I)

Ammoniti: Brozovic (I); Sanabria, Lukic (T)

Espulsi: –