Video Gol Highlights Inter – Slavia Praga 3-0 Champions League

Inter-Slavia Praga, 1° giornata della Champions League

Video dei Gol e Highlights di Inter – Slavia Praga 3-0: la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Dumfries regalano la vittoria ai nerazzurri che restano a punteggio pieno.

Nella seconda giornata della fase a girone unico di Champions League, l’Inter conferma la sua forza in campo internazionale superando con un netto 3 a 0 lo Slavia Praga a San Siro.

I nerazzurri offrono una prestazione di grande solidità e qualità, dominando l’incontro dall’inizio alla fine.

Il match si sblocca alla mezz’ora grazie a un grave errore difensivo degli ospiti: il portiere Stanek sbaglia il rinvio servendo male Zima, ne approfitta Lautaro Martinez che intercetta e insacca a porta vuota per l’1-0. Passano appena quattro minuti e arriva il raddoppio firmato da Dumfries, bravo a finalizzare l’assist di Thuram.

Nella ripresa l’Inter chiude definitivamente i giochi al minuto 65: protagonista ancora Lautaro, che firma la sua personale doppietta con un colpo preciso su cross di Bastoni, fissando il risultato sul 3-0.

Per la squadra di Cristian Chivu si tratta della seconda vittoria consecutiva in Champions dopo quella della scorsa settimana in trasferta contro l’Ajax, un successo che conferma le ambizioni europee dei nerazzurri e li mantiene in vetta al girone a punteggio pieno.

Cronaca di Inter – Slavia Praga 3-0:

Cronaca 1° Tempo:

2’ – L’Inter parte subito con decisione: Dimarco cerca la verticalizzazione, la difesa ceca respinge ma il rinvio impreciso di Stanek riconsegna palla ai nerazzurri.

3’ – Primo squillo di Dimarco che calcia di sinistro, ma la conclusione deviata diventa facile preda del portiere ospite.

5’ – Calhanoglu lancia in profondità Dimarco, cross immediato in area, ma Thuram non riesce a farsi trovare pronto all’appuntamento con il pallone.

7’ – Corner per l’Inter: la palla attraversa tutta l’area e arriva a Dumfries che prova il tiro, spedendo però alto sopra la traversa.

9’ – Lo Slavia cerca di sorprendere la retroguardia nerazzurra con un lungo lancio, ma Stanek in uscita anticipa Thuram.

13’ – Grande occasione per Thuram: dialoga con Lautaro al limite dell’area e calcia con potenza, Stanek vola e respinge.

17’ – Punizione dalla lunga distanza di Dimarco: cross insidioso in area, Stanek allontana con i pugni in mezzo alla mischia.

20’ – Calhanoglu controlla al limite e tenta il mancino di controbalzo, ma la palla finisce larga sul fondo.

23’ – Sugli sviluppi di un corner di Dimarco, Lautaro stacca bene di testa ma il pallone termina alto sopra la traversa.

25’ – Azione insistita dell’Inter: doppio tentativo in area per Thuram, il primo rimpallato da un difensore, il secondo termina a lato di poco.

28’ – Azione su e giù: Kusej ci prova per lo Slavia ma Acerbi mura la conclusione; sul ribaltamento, Thuram serve Dimarco che calcia, ma la difesa devia in angolo. Sugli sviluppi del corner Bastoni prova di testa, senza precisione.

30’ – Gol dell’Inter! Lautaro Martinez sfrutta un errore clamoroso della retroguardia ceca. Retropassaggio corto verso Stanek, l’argentino intercetta e deposita a porta vuota: 1-0.

34’ – Raddoppio nerazzurro! Acerbi recupera palla, verticalizza per Thuram che arriva sul fondo e crossa rasoterra: irrompe Dumfries sul primo palo e fa 2-0.

44’ – Concesso un minuto di recupero: l’Inter abbassa un po’ i ritmi ma continua a gestire senza rischiare.

46’ – Fine del primo tempo: i nerazzurri rientrano negli spogliatoi avanti 2-0 grazie alle reti di Lautaro e Dumfries.

Cronaca 2° Tempo:

3’ – Arriva il primo cartellino del match: ammonito Bisseck per un intervento irruento.

4’ – Cambio per lo Slavia Praga: Mbodji prende il posto di Doudera.

10’ – Ammonizione anche tra le fila ceche: Schranz commette un fallo pesante su Bastoni e viene sanzionato.

13’ – Grande occasione per Susic, imbeccato centralmente da Lautaro: il giocatore supera Sommer ma a porta quasi sguarnita trova la respinta decisiva di Chaloupek sulla linea. Dal corner successivo fischiato fallo in attacco a Dumfries.

16’ – Giallo per Lautaro, reo di una trattenuta evidente su Zima.

20’ – Terzo gol dell’Inter! Lautaro firma la doppietta personale: splendida giocata di Thuram con tacco illuminante per Bastoni, cross basso perfetto e l’argentino insacca da due passi con il mancino. 3-0.

21’ – Girandola di cambi per Inzaghi: fuori Lautaro, Thuram, Bisseck e Zielinski, dentro Bonny, Esposito, Akanji e Barella.

25’ – Lo Slavia sostituisce Provod con Cham.

30’ – Esce Dumfries tra gli applausi di San Siro, al suo posto entra Darmian.

33’ – Uscita avventata di Stanek su Bonny che resta a terra, ma il giovane nerazzurro si rialza senza problemi.

35’ – Brutto colpo al ginocchio per Calhanoglu in un contrasto: entra lo staff medico per i controlli.

36’ – Punizione pericolosa di Cham, Sommer devia con i pugni. Pochi istanti dopo Calhanoglu rientra regolarmente in campo.

38’ – Nuova sostituzione per i cechi: Chytil prende il posto di Hashioka.

44’ – Slavia vicino al gol della bandiera: corner di Susic e colpo di testa ravvicinato di Esposito, palla alta.

45’ – Concessi tre minuti di recupero.

48’ – Fischio finale a San Siro: l’Inter vince 3-0 contro lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al sigillo di Dumfries. Nerazzurri a punteggio pieno dopo due giornate di Champions League.

Video Gol e Highlights Inter – Slavia Praga 3-0:

Tabellino di Inter – Slavia Praga 3-0:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (66′ Akanji), Acerbi, Bastoni; Dumfries (76′ Darmian), Zielinski (66′ Barella), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram (66′ Bonny), Lautaro Martinez (66′ Esposito). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi. Allenatore: Chivu

Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka (83′ Chytil); Doudera (49′ Mbodji), Dorley, Zafeiris, Sadilek (Schranz), Provod (70′ Cham); Kusej (46′ Chory). A disposizione: Markovic, Rezek, Boril, Sanyang, Moses, Toula, Prekop. Allenatore: Trpisovsky

Arbitro: Kavanagh (Inghilterra)

VAR: Gillett (Austria)

Marcatori: 30′ e 65′ Lautaro Martinez; 34′ Dumfries

Ammoniti: Bisseck (I), Schranz (S), Lautaro Martinez (I)

