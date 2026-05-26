Terremoto Milan, RedBird manda via tutti: Allegri, Furlani, Tare e Moncada fuori dopo il crollo Champions

Il Milan ha scelto la linea più dura possibile. Non un semplice cambio in panchina, non una correzione parziale, non un sacrificio isolato per placare la piazza. La proprietà ha deciso di azzerare una parte centrale della struttura sportiva e dirigenziale, chiudendo contemporaneamente il percorso di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una scelta pesantissima, che certifica il fallimento di un progetto tecnico e gestionale nato con ambizioni molto alte e finito invece dentro una delle crisi più rumorose degli ultimi anni rossoneri.

Il comunicato di RedBird Capital Partners ha il peso di una sentenza. Dentro poche righe c’è molto più di un normale annuncio societario: c’è la presa d’atto che la stagione non ha prodotto i risultati attesi, che la qualificazione alla Champions League era un obiettivo minimo e che il club non poteva limitarsi a cambiare allenatore lasciando intatto tutto il resto. Il messaggio è chiaro: se il progetto è crollato, allora la responsabilità non può essere attribuita a una sola figura.

La parola chiave è riorganizzazione. Il Milan riparte da una tabula rasa quasi completa nell’area sportiva, con la necessità di ricostruire ruoli, competenze, gerarchie e linea tecnica. È una mossa che può aprire una nuova fase, ma che allo stesso tempo espone il club a un’estate delicatissima. Senza una guida chiara e senza scelte rapide, il rischio è quello di arrivare al mercato con troppe caselle vuote e con una squadra già segnata dalla delusione.

Allegri paga il finale di stagione e il mancato ritorno in Champions

Il nome più pesante è naturalmente quello di Massimiliano Allegri. Il suo ritorno al Milan era stato presentato come una soluzione di esperienza, equilibrio e pragmatismo. L’idea era affidarsi a un allenatore abituato a gestire pressioni enormi, spogliatoi importanti e obiettivi immediati. Per lunghi tratti della stagione, la scelta sembrava poter reggere: il Milan era rimasto agganciato alle zone alte e aveva dato l’impressione di poter almeno centrare il piazzamento Champions.

Poi è arrivato il crollo. Il finale di campionato ha cambiato completamente il giudizio sulla stagione. La sconfitta casalinga contro il Cagliari ha avuto un valore simbolico devastante: perdere a San Siro, davanti a un pubblico già esasperato, nell’ultima occasione utile per blindare l’obiettivo europeo, ha trasformato una stagione deludente in una stagione fallimentare.

Allegri ha pagato il risultato, ma anche la percezione di una squadra incapace di reagire nei momenti decisivi. Il problema non è stato soltanto il quinto posto, ma il modo in cui il Milan ha perso lucidità, continuità e controllo proprio quando serviva esperienza. Per un tecnico chiamato anche per portare solidità mentale, questo aspetto ha pesato moltissimo.

Furlani, Tare e Moncada: perché il Milan ha colpito anche la dirigenza

La parte più clamorosa della decisione non è l’addio di Allegri, ma l’uscita contemporanea di tre figure centrali dell’area dirigenziale e sportiva. Giorgio Furlani, amministratore delegato, rappresentava una delle figure principali della gestione societaria. Igli Tare, direttore sportivo, era stato chiamato per dare una linea più definita al mercato. Geoffrey Moncada, direttore tecnico, era da tempo legato al lavoro di scouting e costruzione della rosa.

Mandarli via tutti insieme significa riconoscere che il problema non era solo tecnico. Il Milan ha evidentemente valutato come insufficiente l’intero funzionamento della catena decisionale: scelta dell’allenatore, costruzione della squadra, gestione delle priorità, equilibrio tra sostenibilità economica e competitività sportiva. In sostanza, la proprietà ha deciso che non bastava cambiare chi sedeva in panchina, perché anche chi aveva costruito e protetto quel progetto doveva essere sostituito.

Questa è una scelta forte anche dal punto di vista politico interno. Il club manda un segnale alla tifoseria e al mercato: il fallimento non viene minimizzato. Al tempo stesso, però, si assume una responsabilità enorme. Quando cambi tutto, non puoi più attribuire le difficoltà solo al passato. Da questo momento, la nuova struttura dovrà dimostrare immediatamente di avere una visione più chiara.

Il peso economico e sportivo dell’assenza dalla Champions

La mancata qualificazione alla Champions League non è soltanto una ferita sportiva. Per un club come il Milan, abituato a ragionare su ricavi internazionali, visibilità globale e attrattività sul mercato, restare fuori dalla massima competizione europea significa perdere denaro, prestigio e potere negoziale. Non partecipare alla Champions rende più complicato convincere certi giocatori, riduce il margine economico e costringe la società a pianificare con più attenzione ogni investimento.

È qui che la crisi diventa ancora più profonda. Il Milan non deve solo scegliere un nuovo allenatore, ma deve farlo sapendo che il prossimo progetto partirà con meno risorse europee e con una pressione ambientale altissima. I tifosi non accetteranno facilmente un’altra stagione di transizione, ma allo stesso tempo la società dovrà evitare mosse impulsive solo per dare un segnale immediato.

Il mercato estivo sarà quindi il primo vero banco di prova della nuova fase. Serviranno idee chiare sui giocatori da confermare, su quelli da vendere e sui reparti da rinforzare. Ma prima ancora servirà stabilire chi prenderà le decisioni. Senza una nuova area sportiva forte, il rischio è quello di muoversi in ritardo rispetto alle concorrenti.

Il comunicato di RedBird suona come una bocciatura senza appello

La durezza della comunicazione ha colpito quasi quanto la decisione stessa. Nel calcio moderno, i club tendono spesso a usare formule morbide, ringraziamenti formali e spiegazioni generiche. In questo caso, invece, il messaggio arrivato dalla proprietà è apparso molto più netto. La scelta di intervenire su più livelli conferma che RedBird non ha voluto salvare nessuna delle figure principali del progetto appena concluso.

Questo tipo di comunicato può avere due effetti. Da un lato, può essere letto come un atto di forza: la proprietà mostra di non voler accettare la mediocrità e di essere pronta a cambiare radicalmente quando gli obiettivi non vengono raggiunti. Dall’altro, può alimentare nuove domande sulla stabilità del club. Se dopo una sola stagione si arriva a una rottura così ampia, significa che qualcosa nella programmazione iniziale non ha funzionato già alla radice.

Per la tifoseria rossonera, il tema è proprio questo. Il problema non è soltanto chi arriva adesso, ma perché il Milan sia arrivato a questo punto. Negli ultimi anni il club ha vissuto diverse fasi di ricostruzione, cambiando uomini, strategie e riferimenti. Ogni nuova ripartenza promette chiarezza, ma la continuità è diventata sempre più difficile da riconoscere.

Cosa può succedere ora al Milan

La priorità assoluta sarà scegliere il nuovo allenatore, ma sarebbe un errore pensare che basti un nome forte in panchina per risolvere tutto. Il prossimo tecnico dovrà inserirsi dentro una struttura nuova, con una dirigenza ancora da definire e con una rosa da valutare dopo una stagione emotivamente pesante. Il Milan dovrà decidere se puntare su un profilo italiano, su un allenatore emergente internazionale o su un tecnico già abituato a lavorare in contesti ad alta pressione.

Parallelamente, servirà ricostruire l’area sportiva. Il nuovo direttore sportivo e il nuovo responsabile tecnico dovranno avere margine operativo, ma anche una linea condivisa con la proprietà. Il punto decisivo sarà evitare un altro progetto confuso, dove mercato, allenatore e obiettivi non viaggiano nella stessa direzione.

La rosa resta competitiva, ma va riorientata. Alcuni giocatori potrebbero essere considerati centrali nella nuova fase, altri potrebbero diventare sacrificabili per finanziare il mercato. Senza Champions, ogni scelta avrà un peso maggiore. Vendere male significherebbe indebolirsi, comprare male significherebbe compromettere subito la ripartenza.

La nuova ripartenza rossonera nasce tra rabbia, pressione e necessità di risposte

Il Milan entra in una delle estati più importanti della sua storia recente. L’addio contemporaneo di Allegri, Furlani, Tare e Moncada non è una normale rivoluzione di fine stagione, ma una frattura profonda con l’intero progetto appena bocciato dal campo. La proprietà ha deciso di intervenire con brutalità, assumendosi il rischio di una ricostruzione complessa ma anche l’obbligo di dare risposte immediate.

Per i tifosi rossoneri, ora non bastano più promesse, slogan o dichiarazioni di ambizione. Servono scelte riconoscibili, una struttura credibile e una squadra capace di tornare subito competitiva. Il fallimento Champions ha fatto saltare il banco. La prossima mossa dirà se questo terremoto sarà l’inizio di una vera rinascita o l’ennesimo capitolo di instabilità.