Video Gol Highlights Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: Sintesi 17-8-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Inter Shakhtar Donetsk 5-0, semifinale di UEFA Europa League: l’Inter travolge 5-0 lo Shakhtar Donestk e conquista la finale di Europa League, dove venerdì 21 agosto i nerazzurri affronteranno il Siviglia. Match senza storia e totalmente dominato dalla squadra di Conte, che va avanti nel primo tempo con Lautaro Martinez e poi dilaga nella ripresa con D’Ambrosio, ancora Martinez e la doppietta di Lukaku. Campioni d’Ucraina puniti dalle troppe lacune difensive.

Dopo 10 anni l’Inter torna in una finale di una coppa europea. Nella semifinale in gara secca di UEFA Europa League l’Inter batte nettamente per 5-0 lo Shakhtar Donetsk e conquista la finale della seconda competizion europea, dove venerdì 21 contenderà il titolo al Siviglia. Partita dominata dai nerazzurri che vanno in rete con Lautaro e Lukaku per due volte e D’Ambrosio.

Sintesi di Inter – Shakhtar Donetsk 5-0, semifinale di UEFA Europa League

Nei giorni scorsi e nella vigilia molti giornali e siti sportivi si sono prodigati nel lodare e avvertire dei pericoli insiti nello Shakhtar Donetsk, ma col senno di poi gli ucraini sono stati totalmente nulli, resi innocui da una buona Inter ma che quasi non sono scesi in campo e hanno palesato difetti difensivi non da squadra di alto livello. Alla squadra di Conte è bastato restare compatta e tenere fisicamente per di fatto, annullare le ambizioni offensive dello Shakhtar. Il resto l’ha fatto un’Inter cinica davanti che ha saputo sfuttare i disastri difensivi degli avversari.

Il primo gol firmato Lautaro Martinez di testa su crosso di Barella nasce da una palla recuperata su lancio sbagliato degli ucraini e tanto basta, perché nella ripresa lo Shakhtar si scioglie (a parte l’unica chance di testa con Moraes) e subisce su corner di D’Ambrosio e poi è punita dopo pessime uscite basse in difesa dalla Lu-La. L’Inter torna in finale in Europa dopo 10 anni, ad aspettarla il Siviglia regina dell’Europa League e squadra esperta.

Video Gol Highlights Inter – Shakhtar Donestk 5-0, semifinale di UEFA Europa League

Il tabellino di Inter – Shakhtar Donestk 5-0, semifinale di UEFA Europa League

INTER – SHAKHTAR DONESTK 5-0

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, de Vrij, Godin, Young (66′ Biraghi), Barella, Brozovic (85′ Sensi), Gagliardini, D’Ambrosio (81′ Moses), Lautaro Martinez (81′ Eriksen), Lukaku (85′ Esposito)

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov, Matvienko, Khocholava, Krivtsov, Dodò, Stepanenki, Marcos Antonio, Taison, Alan Patrick (59′ Solomon), Marlos (75′ Konopljanka), Junior Moraes

GOL: 19′ e 74′ Lautaro Martinez (I), 64′ D’Ambrosio (I), 78′ e 83′ Lukaku (I)

AMMONITI: Taison (S)

ARBITRO: Szymon Marciniak

