Video Gol Highlights Inter-Sassuolo 1-2: Sintesi 27-9-2023

Video Gol e Highlights Inter-Sassuolo 1-2, 6° Giornata Serie A: Bajrami e Berardi ribaltano Dumfries

Il Sassuolo batte in rimonta l’Inter allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella sesta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Prima sconfitta stagionale e in campionato per i nerazzurri, che si fermano dopo cinque vittorie consecutive, mentre è la seconda vittoria consecutiva per gli emiliani, che si portano a quota nove punti in classifica.

Sintesi di Inter-Sassuolo 1-2

Non ci sono Arnautovic, Cuadrado e Sensi per Simone Inzaghi, che punta su Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, ritrova Dumfries e Barella a centrocampo con Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, con la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Assente il solito Alvarez per Alessio Dionisi, che schiera Toljan, Erlic, Viti e Matias Vina a protezione del rientrante Consigli, mentre per il resto confermato Boloca con Matheus Henrique in mediana, il tridente dei trequartisti confermato con Bajrami, Berardi e Lauriente alle spalle di Pinamonti unica punta.

E’ una partita davvero molto combattuta ed equilibrata, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre molto brave a gestire la palla, ma sicuramente più propense nello sfruttare gli spazi per ripartire in contropiede.

Ci prova Thuram, sul quale è bravo Consigli, mentre Dumfries, Pinamonti e Barella non trovano la porta da buona posizione e Sommer è attento su Toljan.

Proprio quando sembra che la prima frazione stia per chiudersi, al 46′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Dumfries, che trova il gol del vantaggio dopo un bel contropiede nato da una grande parata di Sommer su Bajrami.

Cambia completamente il copione della partita in un secondo tempo incredibile, visto che gli ospiti entrano in campo con grinta ed orgoglio.

Dopo le clamorose occasioni di Pinamonti e Erlic fallite, al 54′ minuto gli ospiti pareggiano con Bajrami, su assist perfetto di Berardi.

I padroni di casa ci provano con Thuram, entrano Castillejo e Ruan al posto di Bajrami e Viti, ma al 63′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con capitan Berardi con un sinistro dei suoi.

Girandola di cambi: dentro Sanchez, Frattesi, Carlos Augusto e De Vrij, fuori Thuram, Mkhitaryan, Dimarco e Bastoni e, dopo l’ammonizione a Matheus Henrique, anche Defrel, Ferrari e Klaassen subentrano per Pinamonti, Erlic e Calhanoglu.

Nel finale gli ospiti si rendono pericolosi con Lauriente, mentre Lautaro Martinez e Acerbi si divorano il pareggio.

Highlights e Video Gol di Inter-Sassuolo 1-2

Tabellino di Inter-Sassuolo 1-2

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (23′ st De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (40′ st Klaassen), Mkhitaryan (23′ st Frattesi), Dimarco (23′ st Carlos Augusto); Thuram (23′ st Sanchez), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Asllani, Pavard, Bisseck, Agoume, Kamate, Sarr, Stankovic. All.: Inzaghi



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti (1′ st Tressoldi), Vina (1′ st Pedersen); Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami (16′ st Castillejo), Laurienté; Pinamonti (34′ st Defrel). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Ferrari, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt. All.: Dionisi



Arbitro: Massimi

Marcatori: 46′ pt Dumfries (I), 9′ st Bajrami (I), 18′ st Berardi (S)

Ammoniti: Matheus Henrique (S)

Espulsi:

Note: al 26′ st ammonito Inzaghi (I) per proteste